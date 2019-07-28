Североморск отпраздновал День ВМФ всем городом

СЕВЕРОМОРСК, 28 июля. /ТАСС/. Главная база Северного флота Североморск отпраздновала День ВМФ всем городом. Несмотря на температуру воздуха всего в +6 градусов, ветер и дождь посмотреть на парады военнослужащих и кораблей, выступления морской пехоты и показательные маневры подлодок пришли тысячи семей североморцев.

Центром празднования традиционно стала Приморская площадь, где установлен памятник героям-североморцам, защитникам Советского Заполярья - моряк с автоматом, смотрящий в сторону Баренцева моря. Начало празднику дало поздравление президента Владимира Путина, транслировавшееся на большом экране в центре площади. Затем начался парад Северного флота - под музыку военного оркестра маршем прошли колонны моряков. Основную часть парадных шеренг составили экипажи надводных кораблей, в том числе флагманских крейсеров "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" и "Петр Великий", а самых громких приветствий от зрителей заслужили женщины-военнослужащие, принявшие участие в параде.

На рейде Кольского залива прошел парад кораблей. Главным участником стал большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков". Традиционно корабли и военнослужащие Севфлота приняли участие в военно-спортивном празднике. Боевые тральщики провели поиск и уничтожение морских мин, погружение и всплытие продемонстрировали атомная подводная лодка "Псков" и дизель-электрическая подлодка "Калуга", малый противолодочный корабль "Юнга" провел атаку глубинными бомбами, большие десантные корабли "Кондопога" и "Александр Отраковский" продемонстрировали высадку десанта, а десантники провели бой за побережье.

Горожане наблюдали за праздником, растянувшись цепью по всей Приморской площади и ближайшим сопкам; пришли жены и родители военнослужащих, было много детей. Моряк одного из кораблей Северного флота Андрей сказал, что, хотя находится в отпуске, специально вернулся раньше, чтобы побывать на главном празднике ВМФ: "Не мог не поучаствовать в празднике, это очень значимое событие для всего нашего города, думаю, и для всей страны".

По данным пресс-службы Северного флота, в параде кораблей и военно-спортивном празднике в Североморске было задействовано 35 боевых кораблей, бронетанковая техника и более 3 тыс. человек личного состава.