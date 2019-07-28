Петербург и Кронштадт встретили Главный военно-морской парад

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Главный военно-морской парад России с участием кораблей четырех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота, от точной копии первого российского линкора "Полтава" 18 века до новейшего фрегата "Адмирал Касатонов", состоялся в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Парад принимал Верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин, заявивший о способности ВМФ противостоять любому агрессору, а также о планах строительства уникального по возможностям флота на длительную перспективу.

На Адмиралтейской набережной в районе Благовещенского моста, где начался парад, были спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор области Александр Дрозденко.

В параде участвовали 43 корабля, более 4 тыс. военнослужащих и 41 воздушное судно. Под звуки марша моряки пронесли Георгиевский флаг линкора "Азов", затем по акватории Невы двинулись корабли: фрегат "Адмирал Касатонов", самый габаритный из представленных, длина его составляет 135 м, с композитным корпусом из углеродного волокна, поглощающего радиоволны, корвет "Гремящий" из модернизированной серии для активных боевых действий и против морского противника, и его сухопутных сил на побережье, дизель-электрическая подлодка "Кронштадт" четвертого поколения, способная погружаться на 300 м и двигаться на скорости в 21 узел.

Также в строю прошли невидимый для радаров малый ракетный корабль "Мытищи" - новая разработка Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз"; малый ракетный корабль "Серпухов" с высокоточным комплексом "Калибр", участвовавший в нанесении ударов по базам боевиков в Сирии, морской тральщик "Иван Антонов" и ракетный катер "Моршанск".

Статический показ на Неве возглавил линейный корабль "Полтава", воссозданный мастерами-корабелами в 2018 году. Он был первым построенным на Адмиралтейских верфях, заложен Петром I еще в 1704 году. Назван в честь победы русских над шведами в Полтавской битве, принимал участие в шести морских кампаниях.

Кронштадт встречает корабли

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа, парад в Кронштадте увидели около 13 тыс. зрителей. Трибуны и пространство вокруг были полностью заполнены зрителями, многие пришли с детьми. Для посетителей были организованы точки питания, а самые маленькие могли сыграть в настольный морской бой.