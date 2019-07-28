Петербург и Кронштадт встретили Главный военно-морской парад

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Главный военно-морской парад России с участием кораблей четырех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота, от точной копии первого российского линкора "Полтава" 18 века до новейшего фрегата "Адмирал Касатонов", состоялся в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Парад принимал Верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин, заявивший о способности ВМФ противостоять любому агрессору, а также о планах строительства уникального по возможностям флота на длительную перспективу.
На Адмиралтейской набережной в районе Благовещенского моста, где начался парад, были спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор области Александр Дрозденко.
В параде участвовали 43 корабля, более 4 тыс. военнослужащих и 41 воздушное судно. Под звуки марша моряки пронесли Георгиевский флаг линкора "Азов", затем по акватории Невы двинулись корабли: фрегат "Адмирал Касатонов", самый габаритный из представленных, длина его составляет 135 м, с композитным корпусом из углеродного волокна, поглощающего радиоволны, корвет "Гремящий" из модернизированной серии для активных боевых действий и против морского противника, и его сухопутных сил на побережье, дизель-электрическая подлодка "Кронштадт" четвертого поколения, способная погружаться на 300 м и двигаться на скорости в 21 узел.
Также в строю прошли невидимый для радаров малый ракетный корабль "Мытищи" - новая разработка Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз"; малый ракетный корабль "Серпухов" с высокоточным комплексом "Калибр", участвовавший в нанесении ударов по базам боевиков в Сирии, морской тральщик "Иван Антонов" и ракетный катер "Моршанск".
Статический показ на Неве возглавил линейный корабль "Полтава", воссозданный мастерами-корабелами в 2018 году. Он был первым построенным на Адмиралтейских верфях, заложен Петром I еще в 1704 году. Назван в честь победы русских над шведами в Полтавской битве, принимал участие в шести морских кампаниях.
Кронштадт встречает корабли
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа, парад в Кронштадте увидели около 13 тыс. зрителей. Трибуны и пространство вокруг были полностью заполнены зрителями, многие пришли с детьми. Для посетителей были организованы точки питания, а самые маленькие могли сыграть в настольный морской бой.
Перед трибунами на южной оградительной стенке Кронштадтского рейда прошли подлодка и 12 надводных кораблей. Среди них фрегат "Адмирал Горшков", большой противолодочный корабль "Североморск", вооруженный ракетными комплексами "Раструб" и "Кинжал", артустановками и торпедами. В строй встали корветы "Стойкий" и "Стерегущий", большой десантный корабль "Минск", дизель-электрическая субмарина "Владикавказ", патрульный корабль "Василий Быков", малые противолодочные корабли "Казанец" и "Уренгой", малый ракетный корабль "Ливень", ракетный катер "Чувашия".
В параде приняли участие и корабли иностранных ВМС - китайский эсминец "Сиань" с экипажем в 250 человек, индийский фрегат "Таркаш" российской постройки с применением стелс-технологий.
В Кронштадте была организована выставка военной техники, зрителям представили реактивную систему залпового огня "Град", самоходную противотанковую установку "Штурм-С", беспилотный мини-танк разведчик "Платформа-М", ракетный комплекс "Искандер".
Воздушный и сухопутный финал
В завершающей части парада над Невой и Финским заливом пролетели самолеты-амфибии Бе-200, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50, истребители Су-30СМ, штурмовики раскрасили небо триколором.
После завершения воздушной части парада по Адмиралтейской набережной промаршировали роты военнослужащих ВМФ, морской военной полиции, юнармейцы, нахимовцы и кадеты Кронштадтского морского военного корпуса.
В Санкт-Петербурге парад сменили мероприятия праздничной программы, подготовленные городским комитетом по культуре. Концертный марафон "Экипаж - одна семья" открыла петербургская музыкальная группа Markscheider Kunst. Далее выступят военные оркестры Таиланда и Вьетнама, ансамбль песни и пляски Черноморского флота. Марафон продолжат группы "Серьга" и "Чайф". Завершат концерт выступления "Хора Турецкого" и "Soprano".
В Петровском парке Кронштадта после парада начался масштабный фестиваль музыки "Volны-2019". В программе - выступления джазменов.