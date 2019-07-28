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В Санкт-Петербурге прошел салют в честь Дня Военно-морского флота

Всего было применено 70 видов фейерверочных изделий
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Описание
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Салют, посвященный Дню Военно-морского флота, украсил вечернее небо Санкт-Петербурга тридцатью залпами артиллерийских орудий и выстрелами из салютных установок на Большом пляже Петропавловской крепости и в Кронштадте.

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Расчеты из офицеров и курсантов Михайловской военной артиллерийской академии, военнослужащих Западного военного округа в течение 10 минут производили салют батареей из 12 орудий и 12 фейерверочных установок. Всего военнослужащие применили 70 видов фейерверочных изделий, говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

В Главном военно-морском параде России в Санкт-Петербурге и Кронштадте приняли участие 43 корабля, более 4 тыс. военнослужащих и 41 воздушное судно.

Парад принимал Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСанкт-Петербург
Петербург и Кронштадт встретили Главный военно-морской парад
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