Первый день состязаний Армейских игр в Китае посетили более 20 тыс. зрителей

ПОЛИГОН КОРЛА /Китай/, 3 августа. /ТАСС/. Более 20 тыс. человек посетили первый день соревнований Армейских международных игр, открывшихся в Китае в субботу. Об этом сообщил пресс-центр игр.

Как напомнили в пресс-центре, в Китае открылись четыре конкурса: "Суворовский натиск", "Чистое небо", "Безопасная среда" и "Мастер-оружейник". "Сегодня их посетили свыше 20 тысяч зрителей из всех провинций КНР", - говорится в сообщении.

На месте проведения конкурсов на полигоне Корла развернута статическая экспозиция вооружения и военной техники Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая. В частности, здесь представлены танки типов 88A и 96, боевые машины пехоты типов 04A и 92B и бронетранспортеры типа 92A, самоходные противотанковые орудия PTL02 и штурмовые бронеавтомобили CTJ02.

Четыре конкурса Армейских международных игр пройдут в Китае с 3 по 17 августа. В них будут состязаться 24 команды, представляющие страны Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Соревнования проводятся на объектах тренировочной базы "Корла" в Синьцзянском военном округе.