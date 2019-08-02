"Авиадартс" и "Танковый биатлон". Из каких испытаний состоят Армейские международные игры

ТАСС-ДОСЬЕ. С 3 по 17 августа 2019 года на 25 военных полигонах десяти государств - РФ, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Казахстана, Индии, Ирана, Монголии и Узбекистана - пройдут пятые Армейские международные игры (АрМИ) - учебно-боевые состязания военнослужащих РФ и ряда иностранных государств.

Организатором игр является Министерство обороны России. В ходе АрМИ демонстрируют свои навыки и умения солдаты и офицеры, представляющие разные виды и рода войск. От России на международных соревнованиях выступают подразделения - победители предварительно проводящихся в Вооруженных силах (ВС) РФ всеармейских конкурсов профессионального мастерства. Технику для игр, как правило, предоставляет в полном объеме страна, на территории которой проводится конкурс (так, ранее российские военные выступали в ряде конкурсов с техникой КНР). При этом Китай традиционно участвует в соревнованиях со своей техникой.

История игр

В 2014 году после успеха международных соревнований армейских летчиков "Авиадартс" и танкистов "Танковый биатлон" (впервые прошли в РФ в 2013 году) руководство Минобороны РФ приняло решение устроить своего рода армейскую Олимпиаду, направленную на повышение боеспособности российской армии и укрепление международного военного сотрудничества. Впервые игры были проведены с 1 по 15 августа 2015 года на 11 военных полигонах на территории РФ. В состязаниях приняли участие 56 команд из 17 стран - Азербайджана, Анголы, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Кувейта, Монголии, Никарагуа, Пакистана, России, Сербии и Таджикистана. В качестве наблюдателей присутствовали представители Ирана, Вьетнама, Республики Корея, Мьянмы, Туркмении и Бразилии. В программу входили 14 конкурсов полевой, воздушной и морской выучки. В медальном зачете победу одержали россияне (31 золотая медаль), на втором месте были военнослужащие Китая (три золотых медали), на третьем - участники из Белоруссии (одно золото).

Во второй раз игры проводились с 31 июля по 13 августа 2016 года. В 23 конкурсах участвовала 121 команда из 19 стран. Соревнования прошли на 20 полигонах и в акваториях трех морей, общее число участников игр составило около 3 тыс. человек. Впервые состязания проходили в том числе за пределами РФ: конкурсы "Снайперский рубеж" и "Мастера артиллерийского огня" были организованы на территории Казахстана. Также впервые была представлена страна - член Североатлантического альянса (НАТО): греческие снайперы выступили в дисциплине "Снайперский рубеж". В качестве наблюдателей присутствовали представители еще девяти стран - Австрии, Алжира, Германии, Израиля, Индонезии, Кубы, Мьянмы, Намибии и Саудовской Аравии. Впервые в АрМИ приняла участие команда ДОСААФ России (вне зачета). Победу в общекомандном зачете одержали российские военнослужащие (20 золотых медалей), команда Казахстана заняла второе место (два золота), военнослужащие Китая стали третьими (одна золотая медаль).

В третьих международных играх (29 июля по 12 августа 2017 года) приняли участие более 4,5 тыс. военных, составлявших 150 команд из 28 стран. Это были те же государства, что годом ранее (за исключением Пакистана), а также впервые участвовавшие в играх Лаос, Марокко, Саудовская Аравия, Сирия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и ЮАР. В качестве наблюдателей присутствовали представители еще семи стран. В программу АрМИ-2017 вошли пять новых дисциплин ("Страж порядка", "Военное ралли", "Воин содружества", "Соревнование расчетов БЛА" и "Дорожный патруль"), общее число дисциплин достигло 28. Конкурсы были организованы на 22 полигонах на территории РФ, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Китая. Первое место в общекомандном зачете заняли россияне (19 золотых медалей), второе - военнослужащие КНР (7 золотых медалей), третье - представители Казахстана (три золота).

Четвертые игры прошли с 28 июля по 11 августа 2018 года, в 28 конкурсах участвовали 189 команд из 32 стран. Впервые к "АрМИ" присоединились команды Алжира, Вьетнама, Мьянмы, Судана и Филиппин, снова приняли участие военнослужащие Пакистана. Лидерство в медальном зачете получила Россия (18 золотых медалей), второе место заняли военные из Китая (4 золота), третье - команда Казахстана (также четыре золотых медали).

В АрМИ-2019 ожидается участие более 200 команд из 36 государств.

Конкурсы

В 2019 году программа АрМИ состоит из рекордного числа конкурсов - 32.

1. "Танковый биатлон" - конкурс выучки танковых экипажей, этапы которого (индивидуальная гонка, спринт, гонка преследования, эстафета) взяты из обычного биатлона. С 2013 года ежегодно проводится на полигоне Алабино в Московской области. В состязании примут участие 22 страны - РФ, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Зимбабве, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Кувейт, Лаос, Мьянма, Монголия, Сирия, Сербия, Уганда, Узбекистан, Шри-Ланка и ЮАР (здесь и далее список стран-участниц приводится с официального сайта игр по состоянию на 26 июля).

Большинство государств используют предоставленные организаторами танки Т-72Б3. Однако в 2018 году представители Китая соревновались на танках аналогичного класса ZTZ-96, команда Белоруссии выступала на Т-72БМЭ.

2. "Полевая кухня" - соревнование военных кулинаров в Алабине (Московская область). Участвуют специалисты продовольственной службы из 12 стран: РФ, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Израиля, Казахстана, Конго, Монголии, Узбекистана, Шри-Ланки и ЮАР.

3. "Инженерная формула" - конкурс подразделений инженерных войск, проводится в Тюмени. В программе - оборудование котлована, засыпка траншеи, установка бревен, перевозка техники через водную преграду. Участники - РФ, Белоруссия, Камбоджи, Китай, Лаос, Монголия, Пакистан.

4. "Мастера автобронетанковой техники" - конкурс водителей и экипажей передвижных ремонтных мастерских на базе 1437-го Учебного центра подготовки специалистов автобронетанковой техники в Острогожске (Воронежская область). Участвуют команды РФ, Венесуэлы, Египта, Китая и Лаоса.

5. "Рембат" - соревнование мастерских по обслуживанию и ремонту техники и вооружения пройдут в Омске. Участники - команды РФ, Венесуэлы, Иордании, Камбоджи, Конго, Лаоса и Узбекистана.

6. "Безопасный маршрут" - соревнование инженерно-саперных подразделений в Тюмени. В программе - сборка механизированного моста, проделывание проходов инженерной машиной разграждения и др. Участники - РФ, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Киргизия и Узбекистан.

7. "Эльбрусское кольцо" - соревнование по полевой выучке подразделений, привлекаемых к выполнению задач в горной местности. Место проведения - спортивный центр ЦСКА "Терскол" в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Участники - РФ, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Киргизия и Узбекистан. Финал состязания предусматривает восхождение на вершину горы Эльбрус (5 тыс. 642 м).

8. "Верный друг" - кинологический конкурс в 470-м учебном центре служебного собаководства ВС РФ (поселок Княжево, Дмитровский район Московской области). Участвуют команды РФ, Алжира, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

9. "Страж порядка" - соревнование сотрудников военной полиции в Алабине. Участвуют РФ, Армения и Иран.

10. "Военное ралли" - соревнование экипажей на военной автомобильной технике в Кызыле (Республика Тыва). Участвуют команды РФ, Белоруссии, Китая, Сербии и Узбекистана.

11. "Десантный взвод" - парашютная высадка и марш-бросок десантников, а также спринт, эстафета и гонка на БМД-2. Будет проводиться на территории полигона Струги Красные в Псковской области. Участники - РФ, Алжир, Ангола, Белоруссия, Венесуэла, Иран, Камбоджа, Казахстан, Китай, Куба, Марокко, Мали, Сирия, Таджикистан, Шри-Ланка и ЮАР.

12. "Авиадартс" - конкурс по воздушной выучке летных экипажей, пройдет на полигоне Дубровичи в Рязанской области, будут задействованы военные летчики РФ, Белоруссии, Казахстана и Китая. Они выступят на самолетах Су-30, Су-25, Су-24, Су-34, Ил-76, вертолетах Ка-52, Ми-24 (Ми-35), Ми-8.

13. "Аварийный район" - соревнования аварийно-спасательных формирований из четырех стран (РФ, Ангола, Вьетнам и Камбоджа) пройдут в Сергиевом Посаде (Московская область)

14. "Морской десант" - конкурс по полевой выучке среди подразделений морской пехоты. На полигоне Хмелевка в Калининградской области будут состязаться морпехи из РФ, Венесуэлы, Ирана и Китая.

15. "Открытая вода" - понтонно-мостовые подразделения будут преодолевать преграды на полигоне во Владимирской области. Заявлена только команда РФ.

16. "Кубок моря" - соревнование экипажей надводных кораблей в акватории Каспийского моря (Баку, Азербайджан). Участвуют команды РФ, Азербайджана, Ирана и Казахстана.

17. "Воин мира" - конкурс военно-профессионального мастерства в городе Дилижан (Армения). Участвую команды из РФ, Армении, Белоруссии, Греции, Ирана и Казахстана.

18. "Снайперский рубеж" - конкурс на лучшую полевую выучку снайперов. Проводится в белорусском городе Брест, участвуют команды 21 государства: РФ, Азербайджана, Армении, Бангладеш, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Ирана, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Кубы, Марокко, Мьянмы, Монголии, Сирии, Сербии, Узбекистана и Шри-Ланки.

19. "Полярная звезда" (в рамках АрМИ проводится впервые) - соревнование подразделений специального назначения РФ и Белоруссии на белорусском полигоне Брестский.

20. "Мастера артиллерийского огня" - состязания на лучшую полевую выучку минометных расчетов будут проходить в Казахстане на полигоне "Гвардейский" (Отар), участвуют команды 11 стран: РФ, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Киргизии, Сирии, Узбекистана.

21. "Уверенный прием" - соревнование военных связистов на полигоне Гвардейский в Казахстане. Участвуют команды РФ, Армении, Белоруссии, Казахстана и Китая.

22. "Соколиная охота" - состязание расчетов беспилотных летательных аппаратов в Казахстане. Заявлены команды пяти государств: РФ, Белоруссии, Ирана, Казахстана и Китая.

23. "Суворовский натиск" - соревнование экипажей боевых машин пехоты в учебном центре сухопутных войск КНР в городе Корла. Участники - команды РФ, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана и Китая.

24. "Чистое небо" - конкурс расчетов зенитных установок и подразделений переносных зенитных ракетных комплексов в Китае. Участвуют РФ, Белоруссия, Венесуэла, Египет, Китай, Монголия и Узбекистан.

25. "Мастер-оружейник" - соревнования ремонтных взводов вооружения состоятся в Китае. Участие примут военнослужащие из РФ, Армении, Ирана, Казахстана, Китая и Узбекистана.

26. "Безопасная среда" - состязание экипажей радиационной, химической и биологической разведки на территории учебного в городе Корла (КНР). Участвуют команды РФ, Армении, Вьетнама, Египта, Ирана и Китая.

27. "Военно-медицинская эстафета" - соревнование медперсонала на полигоне Фориш в Узбекистане. Участвуют команды РФ, Азербайджана, Анголы, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Зимбабве, Казахстана, Мьянмы и Узбекистана.

28. "Отличники войсковой разведки" - испытания разведывательных подразделений (этапы - десантирование, конкурс механиков-водителей, стрельба, комплекс препятствий "Тропа разведчика" и др.) на военной базе Джайсалмера в Индии. Участники - РФ, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай и Узбекистан.

29. "Конный марафон" - соревнование кавалерийских подразделений в учебном центре вооруженных сил в 50 км от Улан-Батора в Монголии. Участники - кавалеристы из РФ, Казахстана, Киргизии и Монголии.

30. "Дорожный патруль" - соревнование военных автоинспекторов в городе Паранд (Иран). Участники - представители РФ, Армении, Ирана и Узбекистана.

31. "Глубина" - конкурс по водолазному многоборью пройдет на иранском острове Киш в Персидском заливе. Участвуют РФ, Венесуэла, Иран, Китай, Сирия и ЮАР.

Еще один конкурс, "Саянский марш" - соревнование полевой выучки горных подразделений в зимних условиях, состоялся 18-21 февраля 2019 года на Учебном центре "Ергаки" в Красноярском крае. В нем приняли участие команды РФ, Анголы и Таджикистана, победили российские военные.

Сборными командами во всех дисциплинах представлены только Вооруженные силы РФ. Церемония открытия состоится 3 августа в Парке "Патриот" (Московская область).

Памятная монета

В 2018 году Центральный банк РФ серией в 500 тыс. экземпляров выпустил памятную монету номиналом 25 рублей с символикой Армейских международных игр. Такие монеты вручались всем участникам АрМИ-2018 в качестве сувениров.

Официальный сайт АрМИ - armygames2019.mil.ru.