"Соколы России", "Русские Витязи" и "Стрижи" покажут маневры воздушного боя на МАКС-2019

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Пилотажные группы Воздушно-космических сил (ВКС) примут участие в динамическом показе на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 новейшей авиационной техники на земле и в воздухе, где продемонстрируют действия в ходе ближнего маневренного воздушного боя. Об этом сообщает во вторник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В ведомстве отметили, что пилотажные группы "Соколы России" на истребителях Су-35с, "Русские Витязи" на Су-30см и "Стрижи" на МиГ-29 выполнят показ наступательных и оборонительных действий в ходе ближнего маневренного воздушного боя пара на пару, групповой пилотаж в составе звена, одиночный пилотаж на форсажном режиме работы двигателей. Кроме того, будут продемонстрированы такие фигуры, как "петля Нестерова", "горка с поворотом", "боевой разворот", "синхронные бочки", "колокол", "зеркало", "групповая бочка".

Полеты пройдут на высоте до 200 м и в ограниченном пространстве, на больших скоростях - 500-800 км в час.

Также в ходе авиасалона будут представлены самолеты Ил-76мд-90а, стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95мс, дальний бомбардировщик Ту-22м3, бомбардировщик Су-34, модернизированный штурмовик Су-25см3, истребители Су-35с, Су-30см, МиГ-31бм, МиГ-29смт, учебно-боевой самолет Як-130, учебно-боевой вертолет Ми-28н, арктический транспортно-боевой вертолет Ми-8амтш-ва, ударный вертолет Ка-52, транспортно-десантный вертолет Ми-26т.

14-й Международный авиационно-космический салон МАКС-2019, в котором примут участие более 800 компаний со всего мира, начинает свою работу во вторник в подмосковном Жуковском и завершится в воскресенье. В первые три дня салон будет открыт для посещения специалистами и представителями бизнеса, а с пятницы по воскресенье МАКС смогут посетить все желающие. Общая площадь экспозиций составит 26,5 тыс. кв. м в павильонах и 45 тыс. - на открытых статических площадках.