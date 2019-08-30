Российские моряки получат компенсирующие морскую качку бинокли

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 30 августа. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" разработал новейшие морские бинокли с системой, которая компенсирует морскую качку и позволяет хорошо визуализировать объект. Об этом в пятницу в ходе авиасалона МАКС-2019 сообщил в интервью ТАСС первый заместитель генерального директора холдинга - заместитель по НИОКР и инновационному развитию Сергей Попов.

Он пояснил, что при более чем восьмикратном увеличении даже небольшое движение рук усложняет визуализацию объекта. А при корабельной качке удержать изображение на цели руками становится еще труднее.

Система стабилизации применяется на морском бинокле БСФ 20х50 и малогабаритном морском бинокле БПФ 8х20, выпуск которых начал "Швабе".

"Наша система стабилизации позволяет компенсировать качку или движение рук, и цель хорошо визуализируется. Сама по себе система оригинальная, а ее применение не оказало существенного влияния на увеличение массы бинокля", - отметил Попов.

Холдинг "Швабе" входит в государственную корпорацию "Ростех" и объединяет несколько десятков организаций, которые составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания новейшей оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация "Ростех". Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.