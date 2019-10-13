Минобороны РФ призвало не допустить гуманитарной катастрофы на северо-востоке Сирии

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россия призывает все стороны, вовлеченные в урегулирование ситуации Сирии, разработать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы на северо-востоке страны. Об этом заявил в воскресенье журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин.

На подконтрольных так называемой Автономной администрации северо-восточных районов территориях находится "семь мест заключения, в которых содержатся сторонники ИГИЛ (бывшее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"), и не менее восьми лагерей для временно перемещенных лиц, включая жен и детей экстремистов", сообщил генерал. "Общая численность содержащихся под стражей и удерживаемых в лагерях лиц, по данным ООН, может составлять около 120 тыс. человек", - сказал Бакин.

Он отметил, что в этих лагерях и местах заключения находятся представители 72 национальностей из 36 стран. Охраняют эти объекты поддерживаемые США "Силы демократической Сирии", добавил генерал.

По его словам, сейчас "возникла серьезная угроза того, что многие из гражданских лиц, находящихся в [подконтрольных "Силам демократической Сирии"] лагерях [беженцев]", могут погибнуть от голода и эпидемий". "Призываем все стороны срочно разработать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы в восточной части Сирии. Вопросы спасения беженцев и мирного населения требуют безотлагательного решения", - сказал генерал.

Также он отметил угрозу того, что на свободе могут оказаться боевики "Исламского государства", которые содержатся в подконтрольных "Силам демократической Сирии" тюрьмах, что спровоцирует резкое ухудшение обстановки во всем регионе. "Всеми сторонами сирийского урегулирования должны быть приняты меры по недопущению подобного сценария", - заявил Бакин.