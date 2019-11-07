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Военная операция Турции на севере Сирии
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Российские вертолеты провели первое патрулирование на северо-востоке Сирии

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков также сообщил, что российская военная полиция продолжала патрулирование по маршруту Айн-Иса - Алау - Телль-Эм - Самен-Хазима

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российские вертолеты провели первое патрулирование на северо-востоке Сирии в рамках выполнения российско-турецкого меморандума. Об этом в четверг журналистам сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

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"Усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании принятого 22 октября 2019 года. <...> Силами армейской авиации осуществлено воздушное патрулирование по маршруту аэродром Квайрес, населенный пункт Айн-Иса, населенный пункт Ракка, вдоль водохранилища Асада, аэродром Квайрес", - сказал он на брифинге.

Российская военная полиция в четверг продолжала патрулирование по маршруту Айн-Иса - Алау - Телль-Эм - Самен-Хазима, добавил Боренков.

В состав армейской авиации Вооруженных сил РФ входят вертолетные подразделения, действующие совместно с сухопутными войсками и решающие оперативно-тактические и тактические задачи. На их вооружении состоят ударные, многоцелевые и военно-транспортные вертолеты.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. 29 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что курды завершили отвод своих вооруженных подразделений из этой зоны безопасности. 1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.

Теги
СирияРоссияВоенная операция Турции на севере Сирии
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