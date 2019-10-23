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Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи

"Историческое соглашение". Турецкие СМИ о переговорах Путина и Эрдогана в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин
© Михаил Метцель/ТАСС
Турция и Россия найдут долгосрочное решение сирийского кризиса, убеждены журналисты

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в результате беспрецедентно долгих переговоров, продолжавшихся во вторник более шести часов в резиденции российского лидера Бочаров Ручей в Сочи, договорились о совместных действиях по урегулированию ситуации в северо-восточных районах Сирии. ТАСС собрал главные комментарии турецких журналистов об итогах этой встречи.

Anadolu Ajansi: Турция и Россия во вторник достигли исторического соглашения по Сирии, об этом объявил президент Турции Тайип Эрдоган после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Согласно договоренностям, соглашение начнет действовать 23 октября в 12:00, российская военная полиция и сирийские пограничники выйдут на турецко-сирийскую границу за пределами тех территорий, где проводится операция "Источник мира", чтобы обеспечить вывод террористов из РПК и СНС вместе с их вооружениями на 30 км от границы с Турцией. Этот процесс должен быть завершен в течение 150 часов.

Соглашение было достигнуто в ходе однодневного визита Эрдогана в Сочи, где он обсуждал с Путиным операцию "Источник мира", которая была начата 9 октября. Пункты соглашения были объявлены министрами иностранных дел Турции и России Мевлютом Чавушоглу и Сергеем Лавровым... Турция и Россия найдут долгосрочное решение сирийского кризиса в рамках Аданского соглашения и поддержат деятельность Конституционного комитета Сирии, первое заседание которого пройдет 29–30 октября в Женеве.

Yeni Safak: Президент Турции Тайип Эрдоган во вторник вылетел из Анкары в Сочи для участия в саммите, результат которого был непредсказуемым. По итогам шестичасовых переговоров Эрдоган сообщил, что было достигнуто историческое соглашение.

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Вот краткое содержание меморандума. Турция продолжит контролировать территорию, на которой проведена операция "Источник мира" в Сирии. РПК и СНС будут полностью выведены из Телль-Рифата и Манбиджа. Турция и Россия будут проводить совместное патрулирование на десятикилометровой глубине на границе за исключением зоны проведения операции "Источник мира" и города Камышлы. Населенный пункт Камышлы будет исключен из этой десятикилометровой зоны патрулирования, но оттуда будут выведены все бойцы СНС. В любом случае это действительно историческое соглашение.

Turkiye: В Сирии начался новый период после того, как США покинули ряд сирийских территорий и их заняли Россия и режим президента Сирии Башара Асада. Точнее говоря, это произошло после того, как США оставили эти территории России. В эти территории включен город Манбидж, переговоры о его судьбе мы вели с Америкой с 2015 года.

В итоге после переговоров президентов в Сочи ситуация выглядит следующим образом. Ситуацию в Манбидже, Кобани, Хасеке и Камышлы мы уладим с Россией. Речь идет о ликвидации террористической угрозы в этих четырех городах. Россия может внести различные предложения и даже может захотеть вывести на передовую силы режима (Асада). Но у Турции с этим нет каких-либо проблем. Две стороны очертили одинаковую красную линию в отношении террористических организаций РПК и СНС. Они будут выведены вглубь Сирии от границы с Турцией. Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) продолжает вести закулисную дипломатию с коллегами из Дамаска.

Президенты Эрдоган и Путин в восьмой раз встретились в 2019 году — на этот раз в городе Сочи. В преддверии их встречи в обществе обсуждали, о чем мы можем договориться с Россией, по каким темам мы не сможем договориться. Еще буквально в прошлом месяце мы говорили, что в Идлибе может возникнуть новая гуманитарная катастрофа. Там происходили обстрелы турецких наблюдательных пунктов и совершались нападения на наши конвои. И все это теперь в прошлом. РПК и СНС покинут Манбидж, Кобани, Хасеке и Камышлы.

Да, это произойдет со временем. Да, будет сложно. Но мы этого добились

Турция разделила на две части террористический коридор на севере Сирии, освободив Телль-Абъяд и Рас-эль-Айн. Операция "Источник мира" практически завершена. Сейчас проводится точечная зачистка террористов. Теперь Анкара наблюдает за Кобани, Камышлы и Хасеке. Когда РПК будут выведены из этих населенных пунктов, наша работа будет завершена.

Cumhuriyet: Турция проводила операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии с целью создания зоны безопасности и ликвидации террористов из РПК и СНС. После переговоров с США на этот раз Турция села за стол переговоров с Россией.

После переговоров президента Тайипа Эрдогана с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи было объявлено о критически важном соглашении, в соответствии с которым с 12:00 сегодня формированиям СНС отводится 150 часов на то, чтобы вывести своих бойцов за пределы 30-километровой зоны от границы с Турцией. В совместном заявлении, в котором не используется словосочетание "зона безопасности", говорится, что по окончании этого срока к востоку и западу от мест проведения операции "Источник мира" будет осуществляться турецко-российское патрулирование на 10 км вглубь Сирии.

Стороны вновь указали на важность сохранения территориальной целостности Сирии. В рамках договоренностей с Россией была очерчена линия по территории проведения операции "Источник мира" вместе с городами Телль-Абъяд и Рас-эль-Айн. За пределами этой зоны подразделения сирийских и российских военных также будут проводить совместное патрулирование. Таким образом, Россия вновь указала на необходимость проведения диалога между Анкарой и Дамаском.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияЭрдоган, Реджеп ТайипПереговоры Путина и Эрдогана в Сочи
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