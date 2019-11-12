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Источник: Су-33 начнут полеты с наземного "авианосца" в Крыму в третьей декаде ноября

Точные сроки начала полетов зависят от метеоусловий на маршруте перелета двух истребителей Су-33 и самолета Су-25УТГ с аэродрома постоянного базирования

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Палубные летчики 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка (ОКИАП) морской авиации Северного флота в третьей декаде ноября приступят к полетам с аналога палубы авианосца - наземного испытательно-тренировочного комплекса НИТКА, расположенного в Крыму. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах полуострова.

"Ожидается, что два истребителя Су-33 и один самолет Су-25УТГ совершат перелет с аэродрома постоянного базирования в Крым в конце этой - начале следующей недели. Точные сроки зависят от метеоусловий на маршруте перелета. После чего летчики полка приступят к тренировкам по взлетам и посадкам на комплексе НИТКА", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в октябре подготовку на комплексе НИТКА, включающую посадки с зацепами, прошли пилоты 100-го ОКИАП морской авиации Северного флота, на вооружении которого состоят истребители МиГ-29К/КУБ. Пилоты 100-го ОКИАП впервые прошли подготовку в Саках. Ранее оттуда летали только самолеты 279-го ОКИАП.

Самолеты двух авиаполков принимали участие в дальнем походе авианосца "Адмирал Кузнецов" к берегам Сирии, который завершился в феврале 2017 года.

По данным источника, после тренировок с летчиками 279-го ОКИАП на комплексе НИТКА в Саках начнутся ремонтные работы, которые будут выполняться Центром судоремонта "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

Комплекс НИТКА в Саках предназначен для отработки взлета и посадки самолетов палубной авиации. Представляет собой аэродром со стальным летным полем в виде корабельной палубы, оборудован трамплином и аэрофинишерами. Габариты летного поля аналогичны летной палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

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