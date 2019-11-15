Появилось видео высадки российских военных на аэродром в Сирии, где находилась база США

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором российская военная полиция прибывает на аэродром на севере Сирии, где находилась база США.

На кадрах также можно увидеть оставленные американскими военнослужащими вещи, лекарства и тренажерный зал.

Российские военные полицейские взяли аэродром под охрану. Объект проверяют саперы. На месте брошенной базы планируется разместить центр выдачи гуманитарной помощи.

Ранее полевой аэродром в районе населенного пункта Метрас на севере Алеппо перешел под контроль правительственных сил Сирии. Военная база США размещалась рядом с грунтовой взлетной полосой. В среду американские военные спешно покинули ее территорию. Вертолеты армейской авиации ВКС РФ оперативно перебазировались на аэродром.