{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Корвет "Гремящий" продолжил испытания в Баренцевом море

В ближайшее время экипаж корвета отработает взаимодействие с малым противолодочным кораблем "Снежногорск"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" вышел в Баренцево море для продолжения государственных и ходовых испытаний. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы Северного флота.

"В ближайшее время он (корвет - прим. ТАСС) отработает взаимодействие с экипажем малого противолодочного корабля Северного флота "Снежногорск". В полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море корвет "Гремящий" приступит к поэтапным испытаниям комплексов противолодочного вооружения", - сообщили на флоте.

В 2019 году корвет провел стрельбы артиллерийскими установками А-190 и АК-630 по имитированным воздушным целям, а также отработал взаимодействие с авиацией.

"Гремящий" находится на испытаниях на Северном флоте с 13 ноября. Ранее из Балтийска корвет прибыл в Беломорскую военно-морскую базу, откуда выходил в Белом море для стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по береговой и морской целям.

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" заложен 1 февраля 2012 года на Северной верфи в Санкт-Петербурге. Корабль предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. По сравнению с корветами предыдущего проекта 20380 он оснащен ракетами "Калибр" вместо "Урана", также усилен его зенитно-ракетный комплекс.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Борисов: Россия обладает высокой боеспособностью, хотя тратит на армию меньше, чем США
Вице-премьер отметил, что российский бюджет на развитие Вооруженных сил в 12-14 раз меньше чем у США и НАТО
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС