Корвет "Гремящий" продолжил испытания в Баренцевом море

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" вышел в Баренцево море для продолжения государственных и ходовых испытаний. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы Северного флота.

"В ближайшее время он (корвет - прим. ТАСС) отработает взаимодействие с экипажем малого противолодочного корабля Северного флота "Снежногорск". В полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море корвет "Гремящий" приступит к поэтапным испытаниям комплексов противолодочного вооружения", - сообщили на флоте.

В 2019 году корвет провел стрельбы артиллерийскими установками А-190 и АК-630 по имитированным воздушным целям, а также отработал взаимодействие с авиацией.

"Гремящий" находится на испытаниях на Северном флоте с 13 ноября. Ранее из Балтийска корвет прибыл в Беломорскую военно-морскую базу, откуда выходил в Белом море для стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по береговой и морской целям.

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" заложен 1 февраля 2012 года на Северной верфи в Санкт-Петербурге. Корабль предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. По сравнению с корветами предыдущего проекта 20380 он оснащен ракетами "Калибр" вместо "Урана", также усилен его зенитно-ракетный комплекс.