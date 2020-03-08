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Сирийско-турецкий конфликт

Боевики восемь раз обстреляли населенные пункты в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев отметил, что российские подразделения военной полиции провели патрулирования по четырем маршрутам в провинциях Алеппо и Хасеке

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Незаконные бандформирования восемь раз нарушили режим прекращения огня в идлибской зоне деэскалации в Сирии за прошедшие сутки. Об этом сообщил в воскресенье руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

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"За прошедшие сутки зафиксировано восемь нарушений режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований", - сказал он, уточнив, что обстрелу подверглись семь населенных пунктов в провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб.

Контр-адмирал также отметил, что российские подразделения военной полиции провели патрулирования по четырем маршрутам в провинциях Алеппо и Хасеке. Кроме того, силами армейской авиации было проведено воздушное патрулирование с аэродрома Метрас.

По информации Журавлева, за прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели три гуманитарных акции в населенных пунктах провинций Алеппо, Ракка и Дейр-эз-Зор, в ходе которых нуждающимся жителям Сирии выдано 825 продовольственных наборов общим весом более 3,9 тонны. Медицинские специалисты Минобороны РФ оказали медицинскую помощь 274 сирийским гражданам в населенных пунктах Кобани в провинции Алеппо и Эль-Камышлы в провинции Хасеке.

Теги
СирияСирийско-турецкий конфликт
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