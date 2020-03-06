"Встреча, за которой следил весь мир". Мировые СМИ о визите Эрдогана в Москву

5 марта президент России Владимир Путин принял в Москве турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны договорились о перемирии в сирийской провинции Идлиб. Наиболее яркие отклики мировой прессы на исход этой встречи — в материале ТАСС. Турция Sabah: "После нескольких недель напряженности Турция и Россия договорились продолжить сотрудничество в северо-западной провинции Идлиб, объявив о прекращении огня и выразив намерение обеспечить новый статус для раздираемого войной региона. Турция и РФ достигли соглашения в ходе встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его российского коллеги Владимира Путина в Москве". TRT: "Источник в администрации турецкого лидера сообщил, что достигнутые в Москве договоренности свидетельствуют о том, что дипломатические усилия президента Эрдогана продолжают давать результаты. Встреча президента Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным прошла в позитивной обстановке. Источник в канцелярии также сказал, что заявление Путина с соболезнованиями было воспринято положительно". Haberturk: "Саммит президентов Турции и РФ Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, завершившийся соглашением о прекращении огня в Идлибе, проходил в позитивной атмосфере. Перед тем как приступить к переговорам в формате тет-а-тет, Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих в Идлибе. Это было воспринято положительно, сообщает источник в администрации турецкого президента. Оценивая результаты переговоров в Москве, источник в канцелярии отметил, что Турция добилась нового успеха в независимой внешней политике, которая соответствует интересам национальной безопасности". A Haber: "В Москве прошла критически важная встреча по Идлибу, за результатами которой следил весь мир. Встреча президента Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Путиным дала положительный результат. Во время встречи с президентом Путиным наш президент Эрдоган напомнил свое заявление, в котором он призвал Россию оставить Турцию наедине с сирийской армией Башара Асада. Это подтолкнуло Россию к тому, чтобы Москва пошла по пути достижения соглашения с Анкарой". США Associated Press: "Президенты России и Турции объявили, что достигли соглашения о прекращении огня, которое вступит в силу в полночь в сирийской провинции Идлиб, где боевые действия грозили привести к прямому столкновению вооруженных сил двух стран. Предусматривается создание коридора безопасности вдоль важного шоссе, пересекающего Идлиб с востока на запад.

Соглашение, как представляется, обеспечивает достижение основной цели России: сирийские войска смогут сохранить под контролем стратегически важные шоссе, необходимые сирийскому правительству для укрепления контроля над страной.

Учитываются и турецкие интересы: прекращение дальнейшего продвижения войск сирийского президента Башара Асада в Идлибе". CNN: "Турция и Россия объявили о достижении соглашения о прекращении огня в провинции Идлиб - последнем анклаве, где действует сирийская оппозиция, - договорившись о создании коридора безопасности и организации совместного патрулирования. Это было сделано после продолжавшихся почти шесть часов переговоров между лидерами двух стран. Прекращение огня вступает в силу в полночь по местному времени и останавливает продвижение сирийских войск, которое вызвало гуманитарный кризис. Гуманитарный коридор будет простираться на 6 километров по обе стороны от стратегически важного шоссе М-4. Однако пока нет ясности, существует ли какой-либо механизм, обеспечивающий соблюдение прекращения огня".

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ABC: "Возможно, встреча лидеров Турции и России - последний шанс на выработку соглашения, которое позволило бы избежать катастрофы на северо-западе Сирии. Учитывая растущие потери, которые несут его войска в сирийской провинции Идлиб, и предполагаемую волну беженцев из зоны боевых действий, Реджеп Тайип Эрдоган был готов к заключению соглашения о прекращении огня. А Владимир Путин был готов торговаться... Какую бы сделку они ни заключили, она, вероятно, приведет лишь к временному прекращению поддерживаемого Москвой наступления войск сирийского президента Башара Асада, что грозит обернуться катастрофой для 3 млн жителей провинции Идлиб". Bloomberg: "Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган объявили о достижении нового соглашения о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб в надежде восстановить отношения между двумя странами, которые становятся все более напряженными. Это соглашение - лишь последний по времени пример предпринимавшихся на протяжении минувших двух лет усилий, направленных на ограничение масштабов конфликта в регионе. И сейчас нет ясности, сохранится ли это соглашение на более долгий срок по сравнению с прежними неудачными попытками. Путин в начале переговоров заявил о том, что Россия и Турция не должны разрушать двусторонние отношения из-за ситуации в Идлибе. После предпринятой Турцией операции в Идлибе и понесенных ее армией самых тяжелых потерь за всю сирийскую кампанию обе стороны пытались не допустить раскола в их непростом партнерстве в Сирии.

Достигнутое соглашение, похоже, не полностью отвечает стремлению Эрдогана создать новую зону контроля в провинции с помощью расселения там миллионов беженцев.

Сирийское правительство сохранит контроль над некоторыми территориями, которые его войска заняли в Идлибе в последние недели".

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The New York Times: "Президент России Владимир Путин на протяжении многих лет стремился ослабить НАТО, рассчитывая на содействие как со стороны президента Трампа, так и со стороны популистов - лидеров европейских стран, склонных нарушать сложившийся мировой порядок. Однако его самый смелый и наиболее успешный ход, нацеленный на раскол в возглавляемом США военном альянсе, состоял в том, чтобы развивать связи с Реджепом Тайипом Эрдоганом, руководителем страны, находящейся на переднем крае НАТО. Эти усилия оказались под угрозой в результате обострения конфликта на севере Сирии... Ни Россия, ни Турция не хотят военного конфликта... В начале проходящих в Кремле переговоров Путин избегал какой-либо критики Турции за ее поддержку "террористов" в Сирии - этот термин Россия использует для характеристики повстанцев, воюющих против сирийского правительства - и вместо этого выразил Эрдогану соболезнования в связи с гибелью турецких солдат в провинции Идлиб. Россия и Турция оказались по разные стороны конфликта в Сирии с тех пор, как Путин вмешался в него пять лет назад: Россия поддерживает правительственные силы, а Турция - их противников. Несмотря на это, вплоть до недавней вспышки боевых действий в Идлибе Путину удавалось смягчать напряженность в отношениях с Эрдоганом... Возможность для выработки компромисса есть". The Wall Street Journal: "Если России и Турции удастся добиться соблюдения перемирия, то территория, остающаяся под контролем повстанцев, уменьшится вдвое по сравнению с той, которую повстанцы занимали в соответствии с соглашением, достигнутым в сентябре 2018 года, и это станет существенным успехом для режима Асада.

Однако в документе не упоминается о стратегически важном шоссе М-5 между Алеппо и Дамаском, за контроль над которым шли ожесточенные бои, и это дает повод для опасений по поводу того, что выработанное в четверг соглашение не продержится долго, как и прежние договоренности о прекращении огня.

Описание Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин (слева направо) © Михаил Метцель/ТАСС

National Public Radio: "Конечный результат договоренностей будет зависеть от отношений между Турцией и Россией... У двух стран есть много различных интересов помимо Сирии - начиная от Ливии, где они поддерживают противоположные стороны, и заканчивая недавно открывшимся газопроводом из России в Турцию, а также сделками по продаже вооружений. Так что они готовы вести переговоры и могут в определенный момент достичь устойчивого соглашения... Но возможен и другой исход. Некоторые наблюдатели полагают, что люди в Идлибе, вооруженные танками и бульдозерами, могут прорвать границу. Другие опасаются катастрофической бойни в отношении гражданских лиц, которую устроят сторонники Асада. Западные страны, которые не вовлечены в конфликт военным путем, имеют там ограниченное влияние. Американские официальные лица в последнее время исключали возможность оказания помощи Турции в установлении бесполетной зоны. НАТО и европейские лидеры также выражали свою солидарность, но не предлагали военной поддержки, которая могла бы изменить ситуацию. Некоторые думают, что цикл насилия в Идлибе, вероятно, продолжится". Великобритания

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Financial Times: "Россия и Турция объявили о режиме прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, что стало частью сделки, которая закрепляет недавние завоевания режима Башара Асада. По завершении почти шестичасовых переговоров в Москве, последовавших за ростом напряженности в отношениях между двумя лидерами в течение нескольких недель, президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган объявили о прекращении с полуночи четверга боевых действий на линиях фронта. Россия и Турция поддерживают разные стороны в девятилетней гражданской войне в Сирии, и существовал риск того, что они могли быть втянуты в прямой конфликт в результате недавнего обострения в Идлибе, которое заставило сотни тысяч жителей бежать из этой провинции. Анкара на протяжении последних недель неоднократно требовала, чтобы сирийский режим вернулся к границам, предусмотренным турецко-российским соглашением 2018 года. Она угрожала использовать силу, чтобы отбросить назад войска Асада, если те не подчинятся. Возможно, Эрдоган в четверг во время визита в Москву отказался от этих требований". BBC: "Остаются принципиально важные вопросы, в том числе о том, как долго продлится режим прекращения огня, вернутся ли на согласованные позиции сирийские правительственные силы или турецкие войска и какова будет судьба огромного числа беженцев. Не ясно также, отказался ли режим Асада и поддерживающая его Россия от идеи вернуть себе весь Идлиб, станет ли это окончательным изменением позиции или же это временная мера с целью понизить нынешний уровень напряженности с Анкарой. В 2018 году Россия и Турция договорились о перемирии и зонах деэскалации в Идлибе. Но эта сделка часто нарушалась". The Guardian: "Оба лидера призвали к проведению дальнейших переговоров, чтобы ограничить масштаб гуманитарного кризиса в регионе и способствовать возвращению беженцев. Более миллиона человек, по сообщениям, покинули свои дома с того момента, как сирийские войска начали в декабре наступление в провинции Идлиб. Несмотря на это, перемирие, судя по всему, будет хрупким. Выступая перед журналистами, Эрдоган сказал, что у армии Турции будет право ответить, если она будет атакована сирийскими правительственными силами". Германия

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Süddeutsche Zeitung: "Эрдоган зависим от Путина. Россия - второй по важности торговый партнер Турции. Москва строит для Анкары атомную электростанцию, поставляет зерно, миллионы российских туристов приезжают на отдых. Если обе страны начнут экономическую войну, то в проигрыше останется Анкара. Турция испытывает проблемы в экономике, так что Эрдоган должен опасаться, что на фоне растущей инфляции и безработицы он утратит поддержку граждан. Все это дает возможность Путину заставить Эрдогана понервничать. Кремль может великодушно предложить Анкаре перемирие в Идлибе. Однако может также в любой момент вновь начать свою игру. Цели Путина в Сирии и на Ближнем Востоке очевидны. Асад должен оставаться правителем всей Сирии, чтобы Москва могла там разворачивать военные базы и расширять влияние на Ближнем Востоке". Bild:

Эрдоган капитулировал перед Путиным.

Саммит по Сирии с участием Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Москве завершился громко. Оба президента согласовали итоговый документ, в соответствии с которым сирийский диктатор Асад не должен ничего уступать, а Турция должна приостановить свои действия по установлению контроля над Идлибом. Сирия с начала гражданской войны достаточно натерпелась, однако ситуация, в которой оказались беженцы в Идлибе, затмила многое. Улучшения ситуации пока ждать не приходится... Эрдоган отказывается от цели вернуть себе 160 населенных пунктов в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо, которые с декабря Асад вновь поставил под свой контроль с помощью России. Миллион бежавших сирийцев не могут возвратиться в свои родные места и остаются внутренне перемещенными лицами. Вывод: огромный успех Путина, его союзников и диктатора Асада. И тотальное поражение Эрдогана". Франция Les Echos: Владимир Путин, единственный глава государства, который может говорить со всеми и де-факто является арбитром в регионе, пытается уберечь своего союзника в Дамаске от Анкары, продолжая оказывать ему поддержку. Вместе с Реджепом Тайипом Эрдоганом он прошел через множество кризисов, но всегда старался делать акцент на их хорошем взаимопонимании... В четверг в Москве Владимир Путин подчеркнул, что не хочет разрушать отношения с Турцией из-за сирийского вопроса". Agence France Press: "Соглашение, достигнутое в четверг, должно положить конец неделям тяжелых боев вокруг Идлиба - последнего бастиона повстанцев и радикальных исламистов на северо-западе Сирии, где Турция вступила в столкновение с силами режима Башара Асада, которого поддерживает Россия... Однако в нем нет ответа на вопрос о том, что произойдет с десятком турецких "наблюдательных постов" в регионе, окруженных с тех пор, как Дамаск начал свое наступление".

Описание Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел России Сергей Лавров © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Le Figaro: "На протяжении долгого времени крупные международные кризисы обсуждались в Женеве и Нью-Йорке под эгидой ООН или в западных столицах. Сегодня же именно в Москве, Астане или Сочи ведутся баталии вокруг будущего Сирии и потрясений на Ближнем Востоке. В этом процессе больше не лидируют Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон, представители европейских институтов и даже Дональд Трамп. Зато Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану иногда помогают представители руководства Ирана. Турецкий и российский лидер вновь встретились в четверг в Москве после того, как было отклонено франко-германское предложение о четырехсторонней встрече...

Кризис в Идлибе свидетельствует о бессилии Запада в Сирии.

Постепенно покидая регион, Барак Обама и Дональд Трамп фактически передали сирийское досье России и Турции. Влияние европейцев, которые иногда полностью отсутствуют на местах, также ослабевает. Посреднические усилия Берлина и Парижа больше не работают. Их игнорируют в Сирии, они заняли выжидательную позицию в Иране и топчутся на месте на Украине. В Ливии новые региональные жандармы заменили собой западную авиацию, бомбившую режим (Муаммара Каддафи) в 2011 году... Вплоть до Балкан Москва и Анкара делят сферы влияния, оставленные без внимания Европой и США". Италия

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La Stampa: "Россия и Турция, похоже, не хотят, чтобы ситуация вышла из-под контроля. В последние годы они нарастили экономические связи и плотно сотрудничают в энергетическом и военном секторах. Москва - второй по объемам товарооборота партнер Анкары. Россия продает Турции газ, в том числе благодаря новому трубопроводу "Турецкий поток", который позволяет поставлять голубое топливо в Европу, минуя Украину. И главное - несмотря на то, что Турция является членом НАТО, Россия продает ей свои ракетные комплексы С-400 и строит первую турецкую атомную станцию. Ссориться в таком контексте было бы для сторон контрпродуктивно". Corriere della sera: "В любом случае нужно еще до конца понять, позволит ли соглашение по Сирии, в котором Европа не играет никакой роли, снизить напряженность на греческой границе. Сообщение о том, что Эрдоган направляет новые войска, грозит возникновением прямого столкновения с греками. В этом случае платить придется в очередной раз тысячам людей, уже страдающим от решений политиков и военных действий, вышедших из-под контроля". Ливан Elnashra: "Лидеры России и Турции, несмотря на очевидные разногласия, смогли остановить военную эскалацию в Идлибе, которая приблизилась к опасной черте. То, что Владимир Путин и Тайип Эрдоган сумеют прийти к взаимному согласию по итогам переговоров, не вызывало сомнений, поскольку экономические и политические интересы Москвы и Анкары тесно переплетаются. Накануне встречи с российским президентом Эрдоган пытался во что бы то ни стало изменить положение дел на фронте в свою пользу, но лишь частично достиг цели. Турецкий лидер выглядел на этот раз в Москве значительно слабее, чем во время своих предыдущих визитов, поскольку ему не удалось в период обострения кризиса добиться конкретной поддержки от НАТО, а шантаж Евросоюза по поводу новой волны беженцев из Турции имел весьма ограниченный эффект. Потеряв почти все свои козыри, Эрдоган, тем не менее, направился в Москву. При этом он исходил из того, что Путин заинтересован в продолжении партнерства для достижения собственных целей на Ближнем Востоке и в мире. В итоге двум лидерам удалось вдохнуть новую жизнь в астанинский процесс и определить параметры будущего положения в Идлибе под воздействием изменений на фронте". Саудовская Аравия

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