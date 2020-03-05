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Встреча Путина и Эрдогана в Москве

Встречи Путина и Эрдогана за последний год

5 марта в Москве запланированы переговоры президентов РФ и Турции
Президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин
© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 марта 2020 года в Москве запланированы переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры планируют обсудить ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Это будет десятая встреча глав государств с начала 2019 года.

23 января 2019 года в ходе переговоров в Москве Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали урегулирование сирийской проблемы и договорились провести очередной саммит Россия - Турция - Иран по Сирии.

Такой саммит состоялся в Сочи 14 февраля 2019 года. Темой встречи руководителей России и Турции, а также президента Ирана Хасан Роухани стали вопросы деэскалации ситуации в провинции Идлиб (на северо-западе) и процесс создания Конституционного комитета Сирии (призван разработать новую сирийскую конституцию). Стороны положительно восприняли заявление президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии, сделанное в декабре 2018 года.

8 апреля 2019 года Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в восьмом заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня в Москве. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных стратегических проектов в энергетической сфере (газопровод "Турецкий поток", АЭС "Аккую"). Было заявлено, что Российский фонд прямых инвестиций и турецкий суверенный фонд создадут платформу объемом $1 млрд для вложений в экономики двух стран. По итогам переговоров президенты России и Турции выразили намерение двигаться в сторону либерализации визового режима и решить вопрос отмены виз для профессиональных водителей (частично отменены с 7 августа 2019 года). Кроме того, стороны отметили, что приоритетом для обеих стран являются поставки систем С-400 "Триумф" в Турцию. Лидеры государств открыли перекрестный Год культуры и туризма России и Турции.

Следующая встреча президентов РФ и Турции состоялась в рамках саммита G-20 в Осаке 29 июня 2019 года. Ее темой стали вопросы двусторонней торговли и туристических обменов.

27 августа 2019 года Владимир Путин и Тайип Эрдоган посетили Международный авиакосмический салон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. Темой прошедших там переговоров стало совместное производство российской авиатехники. По словам Владимира Путина, речь шла о сотрудничестве по Су-35 и о возможной работе по новому самолету Су-57. Кроме того, были обговорены дополнительные меры по нейтрализации террористов в Сирии, в том числе в провинции Идлиб.

16 сентября 2019 года в Анкаре состоялся саммит Россия - Турция - Иран по Сирии. Президенты обсудили дальнейшею борьбу с терроризмом в этой стране, в частности на северо-востоке и в провинции Идлиб. По итогам саммита был согласован список участников сирийского Конституционного комитета. Кроме того, состоялись двусторонние переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Они прошли в закрытом для прессы режиме.

22 октября 2019 года в Сочи президенты обсудили ситуацию в Сирии после начала турецкой военной операции "Источник мира" в северо-восточных районах этой страны и приняли меморандум. Согласно этому документу, российская военная полиция и сирийские военные были введены в районы, граничащие с зоной турецкой операции, курдские формирования покинули 30-километровую зону от границы с Турцией. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что по итогам переговоров президентов двух стран операция "Источник мира" была прекращена.

8 января 2020 года в Стамбуле Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в официальной церемонии запуска газопровода "Турецкий поток". В ходе двусторонних переговоров они обсудили эскалацию американо-иранских отношений после убийства США командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Касема Сулеймани. Лидеры РФ и Турции также затронули тему ливийского урегулирования и призвали конфликтующие стороны к прекращению огня с полуночи 12 января (впоследствии перемирие было нарушено).

19 января 2020 года в Берлине Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели двусторонние переговоры перед началом международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии. Глава РФ отметил, что Турция и Россия "сделали хороший шаг", призвав стороны в Ливии прекратить огонь и, таким образом, создав предпосылки для проведения конференции в Берлине.

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Встреча Путина и Эрдогана в Москве
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