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В Генштабе ВС РФ заявили, что годность российских призывников в 2019 году выросла на 7,7%

По итогам 2019 года показатель годности граждан к военной службе составил 77,6% против 69,9%в 2012 году

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Годность к воинской службе российских призывников по итогам призывных кампаний 2019 года выросла на 7,7%. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью "Красной звезде".

"По итогам 2019 года показатель годности граждан к военной службе составил 77,6%. Для сравнения: в 2012 году он был на уровне всего лишь 69,9%. Таким образом, рост составил 7,7%", - заявил генерал.

Он добавил, что требования к состоянию здоровья призывников с каждым годом повышаются, в частности пересматриваются критерии, которые определяют состояние здоровья призывников, путем внесения изменений в специальное расписание болезней. Бурдинский пояснил, что повышение требований вызвано высокой интенсивностью боевой подготовки, необходимостью в кратчайшие сроки осваивать образцы современной боевой техники.

1 апреля в России начинается призыв на военную службу. По указу президента РФ Владимира Путина в войска должны быть направлены 135 тысяч молодых людей. Как уточняет "Красная звезда", в связи с пандемией коронавируса по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу новобранцы в этот призыв появятся в войсках не раньше 20 мая.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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