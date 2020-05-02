Российские военные поздравили с Днем Победы ветеранов войны в Армении

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мая. /ТАСС/. Поздравления с Днем Победы передали военнослужащие российской военной базы в Армении ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

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"В условиях объявления в Армении с 16 марта чрезвычайного положения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции передача подарков была осуществлена командованием соединения через представительства Советов ветеранов Великой Отечественной войны в городах Ереван и Гюмри", - говорится в сообщении.

Сотрудники телецентра российской военной базы записали поздравительные открытки и видеообращения членов командования и военнослужащих военной базы, адресованные ветеранам. Кроме того, ветеранам передали ролики о совместных двусторонних учениях на полигонах Камхуд, Алагяз и Баграмян с участием военнослужащих России и Армении, отметили в пресс-службе.