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75-летие Победы

Военные летчики в 13 городах ЗВО проведут акцию "Воздушный бессмертный полк"

Они возьмут с собой в полет фотографии родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Всего в акции задействуют свыше 100 экипажей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Военные летчики, которые примут участие в торжественных пролетах боевой авиации над Санкт-Петербургом и еще 12 городами на территории Западного военного округа (ЗВО) в День Победы, проведут акцию "Воздушный бессмертный полк", взяв с собой на борт фотографии родственников - участников Великой Отечественной войны, сообщили ТАСС в пресс-службе округа.

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"В акции "Воздушного бессмертного полка", которая пройдет в небе над городами Санкт-Петербургом, Курском, Орлом, Воронежем, Белгородом, Вологдой, Ярославлем, Нижним Новгородом, Смоленском, Вязьмой, Островом, Тулой и Калининградом примут участие более 100 экипажей", - говорится в сообщении.

Например, ведущий группы четырех многоцелевых вертолетов Ми-8МТВ-5 подполковник Артем Ващанов возьмет в полет фотографию прадедов Алексея Ващанова, который участвовал в операциях по освобождению Варшавы и Будапешта, и Александра Альшевского - тоже летчика, погибшего в августе 1941 года при защите Ленинграда.

Пилот Ту-134 майор Виталий Малинин поднимется в небо с фотографией деда Владимира Губенского, участвовавшего в партизанском движении в Белоруссии, и прадеда Ильи Малинина, который погиб в бою под Великим Новгородом.

Другие члены экипажей также поднимутся в небо с фотографиями своих родственников.

Днем в России состоится акция "Бессмертный полк", которая в этом году из-за пандемии коронавируса пройдет в онлайн-формате, а не в виде шествия по улицам городов. Виртуальное шествие будет транслироваться на телеканалах, в интернете и на медиаэкранах.

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