В День Победы из Италии двумя самолетами Ил-76 в Россию вернутся 14 российских военных

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Более 10 российских военнослужащих из состава группы, оказывавшей помощь Италии в борьбе с коронавирусом, вернутся в субботу в Россию. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"9 мая планируется совершить два самолеторейса и доставить в Россию 14 военнослужащих и четыре единицы специальной военной техники", - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, вторая колонна с военнослужащими и специальной техникой совершает марш из пункта временной дислокации в Бергамо на аэродром Виллафранка в Вероне, где они погрузятся самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

Ранее в РФ двумя самолетами ВКС вернулись из Италии 20 военных.

С 22 марта по 7 мая специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей и других объектов приблизительно в 100 населенных пунктах в области Ломбардия на севере Италии. С 6 апреля, когда начал функционировать полевой госпиталь в Бергамо, российские военные медики приняли 115 пациентов с коронавирусом, 76 из них уже выздоровели и выписаны.