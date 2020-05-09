Самолеты и вертолеты Северного флота пролетели над Мурманском в честь 75-летия Победы

МУРМАНСК, 9 мая. /ТАСС/. Авиагруппа из 17 самолетов и вертолетов Северного флота пролетела над Мурманском в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе флота.

"14 самолетов и три вертолета поднялись с четырех аэродромов базирования в Мурманской и Вологодской областях и собрались в заполярном небе, чтобы единым строем пройти на высоте 200 м над символом города-героя Мурманска - 35-метровым бетонным солдатом, устремившим взор в сторону государственной границы. К мемориалам Защитникам советского Заполярья в Мурманске и в Североморске возложили цветы, моряки крейсера "Маршал Устинов" сегодня опустят венки на воду в Баренцевом море в точке гибели легендарного сторожевого корабля "Туман", не сдавшегося врагу и затонувшего с поднятым флагом", - рассказали в пресс-службе.

На флоте добавили, что время воздушного парада над Мурманском было перенесено с 10 часов на 14 из-за погоды (низкая облачность, снегопад, обледенение в облаках). При этом другие запланированные мероприятия состоялись. На флагштоке мыса Алыш на главной базе флота Североморске была поднята увеличенная копия Знамени Победы, которая в дальнейшем станет главным атрибутом акции Северного флота "Знамя Победы над Арктикой" и побывает на всех островах, метеостанциях, в местах гибели кораблей и подводных лодок вместе с арктической группировкой кораблей.

В небе над Мурманском 9 мая прошла группа вертолетов Ка-27 и Ми-8, за ними следовали самолеты военно-транспортной и противолодочной авиации Ан-26, Ан-12, Ил-38, Ил-20, Ту-142М. В середине строя двигались учебно-тренировочный Су-25УТГ и две пары палубных истребителей Су-33 и МиГ-29К. Завершали парад бомбардировщики Су-24М и истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

За штурвалами самолетов и вертолетов находились лучшие летчики морской авиации, имеющие от 1 200 до 2 500 часов налета. "Штурвалы доверили лучшим. Участие в самом северном воздушном параде, посвященном 75-летию Великой Победы, - большая честь и ответственность для каждого из наших летчиков, у многих близкие прошли войну, дошли до Берлина, имеют боевые награды", - сообщили в пресс-службе.

По информации флота, дед командира экипажа палубного штурмовика Су-25УТГ Игоря Цукура Иван Вовк-Ищенко с боями в составе 49-й армии 2-го Белорусского фронта прошел от Вязьмы до Берлина, дед командира экипажа противолодочного самолета Ту-142 Юрия Кудревича Леонид Яцкевич участвовал в штурме Рейхстага. Всего из летного состава участников воздушного парада у шести летчиков близкие родственники - ветераны-фронтовики.

О подвиге сторожевого корабля "Туман"

Рыболовный траулер РТ-10 "Лебедка", построенный в 1930 году в вольном городе Данциге, перед началом Великой Отечественной войны был мобилизован в состав Северного флота как дозорный корабль и позже получил название "Туман". Он нес на борту два универсальных орудия 21-К калибра 45 мм, два пулемета М-1 калибра 7,62 мм и 18 малых глубинных бомб.

В августе 1941 года на линии Цып-Наволок - Кильдин (к востоку от выхода из Кольского залива) "Туман" вступил в неравный бой с тремя немецкими эскадренными миноносцами. 15 из 52 членов экипажа погибли, корабль затонул с поднятым флагом. Огнем береговой артиллерии, прикрывавшей "Туман", был выведен из строя немецкий эсминец "Рихард Битзен", двум другим также пришлось отступить.