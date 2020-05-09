{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Самолеты и вертолеты Северного флота пролетели над Мурманском в честь 75-летия Победы

В параде приняли участие вертолеты Ка-27 и Ми-8, самолеты Ан-26, Ан-12, Ил-38, Ил-20, Ту-142М, палубные истребители Су-33 и МиГ-29К, бомбардировщики Су-24М и истребители-перехватчики МиГ-31БМ

МУРМАНСК, 9 мая. /ТАСС/. Авиагруппа из 17 самолетов и вертолетов Северного флота пролетела над Мурманском в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе флота.

На эту тему
В России отмечают 75-летие Победы. Онлайн

"14 самолетов и три вертолета поднялись с четырех аэродромов базирования в Мурманской и Вологодской областях и собрались в заполярном небе, чтобы единым строем пройти на высоте 200 м над символом города-героя Мурманска - 35-метровым бетонным солдатом, устремившим взор в сторону государственной границы. К мемориалам Защитникам советского Заполярья в Мурманске и в Североморске возложили цветы, моряки крейсера "Маршал Устинов" сегодня опустят венки на воду в Баренцевом море в точке гибели легендарного сторожевого корабля "Туман", не сдавшегося врагу и затонувшего с поднятым флагом", - рассказали в пресс-службе.

На флоте добавили, что время воздушного парада над Мурманском было перенесено с 10 часов на 14 из-за погоды (низкая облачность, снегопад, обледенение в облаках). При этом другие запланированные мероприятия состоялись. На флагштоке мыса Алыш на главной базе флота Североморске была поднята увеличенная копия Знамени Победы, которая в дальнейшем станет главным атрибутом акции Северного флота "Знамя Победы над Арктикой" и побывает на всех островах, метеостанциях, в местах гибели кораблей и подводных лодок вместе с арктической группировкой кораблей.

В небе над Мурманском 9 мая прошла группа вертолетов Ка-27 и Ми-8, за ними следовали самолеты военно-транспортной и противолодочной авиации Ан-26, Ан-12, Ил-38, Ил-20, Ту-142М. В середине строя двигались учебно-тренировочный Су-25УТГ и две пары палубных истребителей Су-33 и МиГ-29К. Завершали парад бомбардировщики Су-24М и истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

За штурвалами самолетов и вертолетов находились лучшие летчики морской авиации, имеющие от 1 200 до 2 500 часов налета. "Штурвалы доверили лучшим. Участие в самом северном воздушном параде, посвященном 75-летию Великой Победы, - большая честь и ответственность для каждого из наших летчиков, у многих близкие прошли войну, дошли до Берлина, имеют боевые награды", - сообщили в пресс-службе.

По информации флота, дед командира экипажа палубного штурмовика Су-25УТГ Игоря Цукура Иван Вовк-Ищенко с боями в составе 49-й армии 2-го Белорусского фронта прошел от Вязьмы до Берлина, дед командира экипажа противолодочного самолета Ту-142 Юрия Кудревича Леонид Яцкевич участвовал в штурме Рейхстага. Всего из летного состава участников воздушного парада у шести летчиков близкие родственники - ветераны-фронтовики.

О подвиге сторожевого корабля "Туман"

Рыболовный траулер РТ-10 "Лебедка", построенный в 1930 году в вольном городе Данциге, перед началом Великой Отечественной войны был мобилизован в состав Северного флота как дозорный корабль и позже получил название "Туман". Он нес на борту два универсальных орудия 21-К калибра 45 мм, два пулемета М-1 калибра 7,62 мм и 18 малых глубинных бомб.

В августе 1941 года на линии Цып-Наволок - Кильдин (к востоку от выхода из Кольского залива) "Туман" вступил в неравный бой с тремя немецкими эскадренными миноносцами. 15 из 52 членов экипажа погибли, корабль затонул с поднятым флагом. Огнем береговой артиллерии, прикрывавшей "Туман", был выведен из строя немецкий эсминец "Рихард Битзен", двум другим также пришлось отступить.

Теги
РоссияВологодская областьМурманская область75-летие Победы
Реклама на ТАСС
В Подмосковье завершили строительство главного храма Вооруженных сил РФ
Из-за пандемии коронавируса официальную церемонию открытия храма отложили
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС