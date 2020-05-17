Число заразившихся коронавирусом военнослужащих в российской армии составило 1 617 человек

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в период с марта по 17 мая в армии и военных учебных заведениях РФ составляет почти 3,3 тыс. человек, в том числе более 1,6 тыс. военнослужащих, говорится в опубликованном в воскресенье бюллетене Минобороны России.

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"По состоянию на 17 мая с.г. в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1 617 военнослужащих с положительными результатами тестирования", - сообщает Минобороны.

По данным ведомства, коронавирус также выявлен у 18 воспитанников довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны зарегистрировано 1 200 случаев заражения, а также 391 случай - среди гражданского персонала.

По информации министерства, выздоровели 830 военнослужащих, 951 преподаватель и курсант, 290 воспитанников довузовских учебных заведений, а также 144 человек гражданского персонала.

Как сообщили в министерстве, у большинства нет симптомов заболевания, в тяжелом состоянии находятся двое военнослужащих, в состоянии средней тяжести - девять человек.