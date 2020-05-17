Всемирный день памяти жертв СПИДа17 маяВсемирный деньпамяти жертвСПИДа
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом военнослужащих в российской армии составило 1 617 человек

Как сообщили в министерстве обороны, у большинства нет симптомов заболевания

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в период с марта по 17 мая в армии и военных учебных заведениях РФ составляет почти 3,3 тыс. человек, в том числе более 1,6 тыс. военнослужащих, говорится в опубликованном в воскресенье бюллетене Минобороны России.

На эту тему
Подмосковье снимет часть ограничений. Главное о коронавирусе за 17 мая

"По состоянию на 17 мая с.г. в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1 617 военнослужащих с положительными результатами тестирования", - сообщает Минобороны.

По данным ведомства, коронавирус также выявлен у 18 воспитанников довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны зарегистрировано 1 200 случаев заражения, а также 391 случай - среди гражданского персонала.

По информации министерства, выздоровели 830 военнослужащих, 951 преподаватель и курсант, 290 воспитанников довузовских учебных заведений, а также 144 человек гражданского персонала.

Как сообщили в министерстве, у большинства нет симптомов заболевания, в тяжелом состоянии находятся двое военнослужащих, в состоянии средней тяжести - девять человек.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
МГУ переносит военные сборы студентов в 2020 году из-за коронавируса
Новые даты обсуждается с Минобороны, сообщили в вузе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС