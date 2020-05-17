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Пандемия коронавируса нового типа

Подмосковье снимет часть ограничений. Главное о коронавирусе за 17 мая

© Владимир Смирнов/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 281 752 случая заражения, из них новых — 9 709.  Второй день подряд с 1 мая этот рост ниже 10 тыс. За сутки умерли 94 человека, за весь период — 2 631.
  • Глава Роспотребнадзора заявила, что ситуация с коронавирусом стабилизируется по всей стране. Однако правила профилактики нужно будет соблюдать и летом.
  • Все вузы намерены проводить экзамены в 2020 году в дистанционном формате. 
  • Всероссийский выпускной в вузах пройдет онлайн в первой декаде июля. В некоторых регионах возможно проведение полноценных выпускных вечеров, если позволит эпидемическая ситуация.
  • Кабмин разрешил иностранным спортсменам вернуться в Россию. Они будут находиться под наблюдением врачей и пройдут 14-дневный карантин. 
  • Очаг коронавируса выявили на одном из сервисных предприятий на Ямале: заболевание подтвердилось у 31 человека.

Москва 

  • Всего зафиксировано 142 824 случая заражения, из них новых — 3 855.
  • Любой москвич сможет через 2-3 недели оформить электронную запись, чтобы пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. 
  • В Подмосковье с 18 мая начнут работать промышленные предприятия и объекты ЖКХ. Также возобновится бюджетное, жилое и коммерческое строительство. Открытие магазинов стройматериалов и товаров для сада отложили до 25 мая.

Мир 

  • Всего зафиксировано более 4,4 млн случаев заражения, умерли более 303 тыс. человек (подсчеты ТАСС).
  • В Китае выявили пять новых случаев заражения коронавирусом.
  • Ирак с 22 мая на восемь дней вводит круглосуточный комендантский час.
  • В Испании впервые за два месяца из-за коронавируса за сутки умерли менее 100 человек.
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