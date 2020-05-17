Подмосковье снимет часть ограничений. Главное о коронавирусе за 17 мая

Россия
- Всего зафиксировано 281 752 случая заражения, из них новых — 9 709. Второй день подряд с 1 мая этот рост ниже 10 тыс. За сутки умерли 94 человека, за весь период — 2 631.
- Глава Роспотребнадзора заявила, что ситуация с коронавирусом стабилизируется по всей стране. Однако правила профилактики нужно будет соблюдать и летом.
- Все вузы намерены проводить экзамены в 2020 году в дистанционном формате.
- Всероссийский выпускной в вузах пройдет онлайн в первой декаде июля. В некоторых регионах возможно проведение полноценных выпускных вечеров, если позволит эпидемическая ситуация.
- Кабмин разрешил иностранным спортсменам вернуться в Россию. Они будут находиться под наблюдением врачей и пройдут 14-дневный карантин.
- Очаг коронавируса выявили на одном из сервисных предприятий на Ямале: заболевание подтвердилось у 31 человека.
Москва
- Всего зафиксировано 142 824 случая заражения, из них новых — 3 855.
- Любой москвич сможет через 2-3 недели оформить электронную запись, чтобы пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу.
- В Подмосковье с 18 мая начнут работать промышленные предприятия и объекты ЖКХ. Также возобновится бюджетное, жилое и коммерческое строительство. Открытие магазинов стройматериалов и товаров для сада отложили до 25 мая.
Мир
- Всего зафиксировано более 4,4 млн случаев заражения, умерли более 303 тыс. человек (подсчеты ТАСС).
- В Китае выявили пять новых случаев заражения коронавирусом.
- Ирак с 22 мая на восемь дней вводит круглосуточный комендантский час.
- В Испании впервые за два месяца из-за коронавируса за сутки умерли менее 100 человек.