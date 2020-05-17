В Подмосковье открытие магазинов стройматериалов и товаров для сада отложили до 25 мая

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Открытие объектов торговли, реализующих строительные и отделочные материалы и товары для сада, отложили в Московской области до 25 мая. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте регионального правительства в воскресенье.
Согласно документу, в пункте о возобновлении деятельности объектов розничной торговли, реализующих строительные и отделочные материалы и товары для сада, меняется ранее предполагаемая дата возможного открытия таких объектов с 18 мая на 25 мая.
Ранее Воробьев сообщил, что с 18 мая в регионе будет возобновлена работа промышленных предприятий и строек. Также возобновляется работа на объектах ЖКХ.
Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.