В Подмосковье открытие магазинов стройматериалов и товаров для сада отложили до 25 мая

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Открытие объектов торговли, реализующих строительные и отделочные материалы и товары для сада, отложили в Московской области до 25 мая. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте регионального правительства в воскресенье.

Согласно документу, в пункте о возобновлении деятельности объектов розничной торговли, реализующих строительные и отделочные материалы и товары для сада, меняется ранее предполагаемая дата возможного открытия таких объектов с 18 мая на 25 мая.