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В Подмосковье открытие магазинов стройматериалов и товаров для сада отложили до 25 мая

С 18 мая в регионе возобновится работа промышленных предприятий и строек

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Открытие объектов торговли, реализующих строительные и отделочные материалы и товары для сада, отложили в Московской области до 25 мая. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте регионального правительства в воскресенье.

Согласно документу, в пункте о возобновлении деятельности объектов розничной торговли, реализующих строительные и отделочные материалы и товары для сада, меняется ранее предполагаемая дата возможного открытия таких объектов с 18 мая на 25 мая.

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Ранее Воробьев сообщил, что с 18 мая в регионе будет возобновлена работа промышленных предприятий и строек. Также возобновляется работа на объектах ЖКХ.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков. 

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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