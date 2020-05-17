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Пандемия коронавируса нового типа

Кабмин разрешил иностранным спортсменам вернуться в Россию

Прибывшие спортсмены будут находиться под наблюдением врачей и пройдут 14-дневный карантин
Дом правительства РФ Максим Чурусов/ТАСС
Описание
Дом правительства РФ
© Максим Чурусов/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Правительство РФ разрешило спортсменам и тренерам, которые являются гражданами других государств, вернуться в Россию. Как сообщается на сайте кабмина, соответствующие поправки внесены в распоряжение о временном ограничении въезда в Россию.

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"Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией, - говорится в сообщении. - Как и все прибывшие из-за рубежа, спортсмены будут находиться под наблюдением врачей. Их также обяжут пройти 14-дневный карантин".

"Решение поможет профессиональным спортивным организациям, в том числе представленным в Российской премьер-лиге футбольным клубам, возобновить тренировки после смягчения ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции", - добавили в кабмине.

Сезон 2019-2020 года Тинькофф - Российской премьер-лиги возобновится 21 июня.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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