Шойгу предложил министру обороны США объединить усилия в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора во вторник предложил коллеге из США Марку Эсперу объединить усилия в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
По данным ведомства, министры обсудили вопросы противодействия распространению коронавируса, контроль над вооружениями, информационную и региональную безопасность.
"Министр обороны Российской Федерации предложил консолидировать усилия двух стран в борьбе с пандемией коронавируса в целях эффективного реагирования на подобные ситуации в будущем, а также обмениваться опытом между профильными военными специалистами, которые занимались этой работой", - сказали в ведомстве.
"Министр обороны Российской Федерации предложил консолидировать усилия двух стран в борьбе с пандемией коронавируса в целях эффективного реагирования на подобные ситуации в будущем, а также обмениваться опытом между профильными военными специалистами, которые занимались этой работой", - сказали в ведомстве.
Договор по открытому небу
Шойгу также выразил обеспокоенность в связи с разрушением Вашингтоном международных договоров, включая Договор по открытому небу.
"С российской стороны выражена обеспокоенность в связи с последовательным разрушением США международных договоров в области контроля над вооружениями, включая Договор по открытому небу", - сказали в военном ведомстве.
Президент США Дональд Трамп 21 мая объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России. Москва эти утверждения отрицает и выдвигает встречные обвинения.