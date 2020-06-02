Шойгу предложил министру обороны США объединить усилия в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора во вторник предложил коллеге из США Марку Эсперу объединить усилия в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

По данным ведомства, министры обсудили вопросы противодействия распространению коронавируса, контроль над вооружениями, информационную и региональную безопасность.

"Министр обороны Российской Федерации предложил консолидировать усилия двух стран в борьбе с пандемией коронавируса в целях эффективного реагирования на подобные ситуации в будущем, а также обмениваться опытом между профильными военными специалистами, которые занимались этой работой", - сказали в ведомстве.

"Министр обороны Российской Федерации предложил консолидировать усилия двух стран в борьбе с пандемией коронавируса в целях эффективного реагирования на подобные ситуации в будущем, а также обмениваться опытом между профильными военными специалистами, которые занимались этой работой", - сказали в ведомстве.

Договор по открытому небу

Шойгу также выразил обеспокоенность в связи с разрушением Вашингтоном международных договоров, включая Договор по открытому небу.