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Шойгу предложил министру обороны США объединить усилия в борьбе с коронавирусом

Как отмечается, стороны обсудили также контроль над вооружениями, информационную и региональную безопасность
Министр обороны РФ Сергей Шойгу Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора во вторник предложил коллеге из США Марку Эсперу объединить усилия в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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По данным ведомства, министры обсудили вопросы противодействия распространению коронавируса, контроль над вооружениями, информационную и региональную безопасность.

"Министр обороны Российской Федерации предложил консолидировать усилия двух стран в борьбе с пандемией коронавируса в целях эффективного реагирования на подобные ситуации в будущем, а также обмениваться опытом между профильными военными специалистами, которые занимались этой работой", - сказали в ведомстве.

"Министр обороны Российской Федерации предложил консолидировать усилия двух стран в борьбе с пандемией коронавируса в целях эффективного реагирования на подобные ситуации в будущем, а также обмениваться опытом между профильными военными специалистами, которые занимались этой работой", - сказали в ведомстве.

Договор по открытому небу

Шойгу также выразил обеспокоенность в связи с разрушением Вашингтоном международных договоров, включая Договор по открытому небу.

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"С российской стороны выражена обеспокоенность в связи с последовательным разрушением США международных договоров в области контроля над вооружениями, включая Договор по открытому небу", - сказали в военном ведомстве. 

Президент США Дональд Трамп 21 мая объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России. Москва эти утверждения отрицает и выдвигает встречные обвинения.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичСШАРоссияЭспер, МаркПандемия коронавируса нового типаВыход США из Договора по открытому небу
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