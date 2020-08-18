Военные подготовили развлекательную программу для детей на "Армии-2020" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Штаб Центрального военного округа приготовил обширную развлекательную программу для детей в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020", сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС временно исполняющий обязанности заместителя командующего войсками округа по военно-политической работе полковник Андрей Соболев.

"Площадь детской площадки увеличили в четыре раза, потому что это семейный праздник для родителей и детей в возрасте от пяти лет. Площадка будет состоять из динамических игровых кластеров. <...> Планируем катание всех желающих на современном бронетранспортере. Все желающие смогут почувствовать себя членами экипажа и прокатиться на нем по непроходимой местности", - рассказал он.

Как уточнили в пресс-службе Центрального военного округа, детская игровая зона на форуме займет площадь около 10 тыс. кв. м. Будут организованы площадки для лазертага, страйкбола и стрельбы из лука, оборудован скалодром, поставлены батуты и организованы другие активности для детей и подростков.

Ранее сообщалось, что в мероприятиях форума "Армия-2020" в Екатеринбурге примут участие до 10 тыс. человек.

О форуме

Военно-технический форум "Армия-2020" пройдет в расширенном формате в 17 городах и семи населенных пунктах на территории девяти субъектов РФ - от Республики Бурятия до Чукотского автономного округа, на 36 тематических площадках. Впервые мероприятия запланированы в Анадыре и на Курильских островах.

В Екатеринбурге мероприятия форума пройдут на территории полигона Свердловский с 27 по 29 августа. В рамках форума пройдет научно-деловая программа с участием ведущих предприятий ОПК, состоится выставка современной и исторической военной техники, а также образцов вооружений. В финале работы форума состоится традиционная "Гонка героев", в ней примут участие более 20 команд учебных заведений, организаций и предприятий региона.