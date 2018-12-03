Боломбой рассказал, что его хорошо приняли в сборной России по баскетболу

ХИМКИ /Московская область/, 3 декабря. /ТАСС/. Баскетболисты сборной России хорошо приняли центрового Джоэла Боломбоя, который в ноябре получил паспорт РФ. Об этом Боломбой рассказал журналистам.

В понедельник российские баскетболисты в матче отбора Кубка мира - 2019 дома обыграли сборную Чехии со счетом 81:61. Боломбой дебютировал в составе российской команды и набрал 15 очков.

"Это был особенный матч для меня и моих родителей. Многое было в новинку, но в сборной России меня хорошо приняли. Мы одержали отличную победу, но при этом мы начали игру не так, как хотели. Однако после этого мы набрали свой темп, и нас трудно было остановить. Получилась довольно тяжелая победа, но в целом мы выполнили установку тренера, мы упирались, боролись, показывали хорошую защиту, что и помогло нашей команде сегодня", - рассказал Боломбой.

Боломбой является уроженцем Донецка, его мать - украинка, отец - конголезец, в возрасте четырех лет он с родителями уехал в США.

После 10 игр в активе сборной России 16 очков, команда занимает третье место в отборочной группе K. Чехи опережают российскую команду на один балл, лидером группы с 17 очками является команда Франции. В финальную стадию Кубка мира отбираются три лучшие команды из группы.