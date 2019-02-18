Обозреватель The Telegraph сообщил, что члены британского кабинета угрожают Мэй отставками

ЛОНДОН, 18 февраля. /ТАСС/. Члены британского кабинета министров пригрозили главе правительства Терезе Мэй чередой отставок, если она не исключит возможность Brexit без сделки с Евросоюзом. Об этом сообщил в понедельник вечером в своем Twitter политический обозреватель газеты The Daily Telegraph Стивен Суинфорд.

По его сведениям, ранее на Даунинг-стрит, 10 с Мэй встретились министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд, министр юстиции Дэвид Гок, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк и министр по делам Шотландии Дэвид Манделл. В ходе встречи они призвали премьер-министра согласиться на перенос сроков выхода страны из состава ЕС и не использовать угрозу Brexit без сделки в переговорах с Брюсселем и парламентом. В противном случае правительство покинут 22 человека - сами министры и их заместители.

О встрече и выдвинутых Мэй условиях сообщают также источники газеты The Guardian в кабинете министров.

В правящей консервативной партии продолжает существовать глубокий раскол. Самые непримиримые евроскептики во главе с Борисом Джонсоном и Джейкобом Рис-Моггом убеждены в том, что Brexit без сделки с Евросоюзом не будет катастрофой для британской экономики и должен быть осуществлен, если Брюссель не пойдет на уступки в ближайшее время. Формально той же позиции сейчас придерживается и правительство Мэй, но как оппозиция, так и многие консерваторы требуют от кабмина отказаться от опасной переговорной стратегии.

Выход Соединенного Королевства из ЕС намечен на 29 марта. Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в Таможенном союзе ЕС и Едином европейском рынке (ЕЕР) и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для осуществления торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.