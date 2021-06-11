Власти Челябинской области намерены в два раза снизить выбросы в атмосферу к 2030 году

ЧЕЛЯБИНСК, 11 июня. /ТАСС/. В Челябинской области к 2030 году выбросы вредных веществ в атмосферу от предприятий и транспорта снизят на 50% от уровня 2017 года. Этому будет способствовать покупка новых автобусов на газомоторном топливе и трамвайных вагонов, сообщил журналистам в пятницу заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в 2021 году правительство РФ дополнительно выделит 4,8 млрд рублей на реализацию проекта "Чистый воздух". Средства получат Забайкальский край, Вологодская, Кемеровская, Челябинская области.

"В 2021 году из средств федерального бюджета планируется выделение денежных средств в размере 2 млрд 284 млн рублей, в том числе 1,9 млрд рублей на приобретение 150 газомоторных автобусов для города Челябинска; 370 млн рублей на приобретение 10 трамвайных вагонов для города Магнитогорска. Реализация данных мероприятий позволит снизить выбросы от передвижных источников. Данная работа ведется параллельно снижению от стационарных источников и рекультивации городской свалки, в итоге к 2030 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу воздуха должен быть снижен на 50% от уровня 2017 года", - сообщил Безруков.

Федеральный проект "Чистый воздух" входит в национальный проект "Экология", утвержденный указом президента РФ Владимира Путина в мае 2018 года. Выполнение мероприятий проекта позволит к 2024 году снизить совокупный объем вредных выбросов в атмосферный воздух в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

Челябинская область - крупный промышленный центр РФ. Ведущим в экономике является металлургический комплекс. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы предприятий области зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ: фенола, диоксида азота, формальдегида.