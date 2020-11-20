Китай не готов выдать разрешение на возобновление эксплуатации Boeing 737 MAX

ПЕКИН, 20 ноября. /ТАСС/. Китайские власти не готовы выдать официальное разрешение на возобновление эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX, поскольку для этого должны быть соблюдены "три базовых принципа" - получение подтверждения о летной пригодности, обеспечение переподготовки пилотов и одобрение в КНР результатов расследования причин катастроф. Об этом сообщило в пятницу Управление гражданской авиации КНР.

"Мы не составили график возобновления эксплуатации для данного типа самолетов, поскольку не можем изменить трем основополагающим принципам, - говорится в распространенном заявлении. - Необходимо официальное подтверждение о летной пригодности в связи с внесением изменений в конструкцию самолета; пилоты обязаны для этого пройти тщательную переподготовку; нужно получить четкие результаты расследования причин двух катастроф, которые произошли с Boeing 737 MAX".

Как уточняется в документе, Китай не начнет использовать эти авиалайнеры до тех пор, пока не получит подтверждение, что недавние изменения в конструкции данной модели обеспечивают ее абсолютную безопасность и действительно эффективны.

Ранее глава Федерального авиационного управления США Стивен Диксон подписал распоряжение, обеспечивающее условия возобновления полетов Boeing 737 MAX, приостановленных около полутора лет назад. В нем утверждается, что самолет вновь может использоваться после завершения "всестороннего, методичного анализа аспектов безопасности".

Эксплуатация Boeing 737 MAX была прервана после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство корпорации Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.