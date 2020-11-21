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Ethiopian Airlines возобновила полеты из Аддис-Абебы в Москву

С 21 ноября авиакомпания выполняет рейсы каждую субботу, сообщили в аэропорту Домодедово

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Эфиопская авиакомпания Ethiopian Airlines в субботу возобновила рейсы из столицы страны Аддис-Абебы в Москву. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале аэропорта Домодедово.

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"[Аэропорт] Домодедово встретил первый регулярный рейс из Аддис-Абебы после возобновления авиасообщения между Россией и Эфиопией. С 21 ноября авиакомпания Ethiopian Airlines выполняет рейсы каждую субботу. Прилет в 08:15, вылет в 21:30 (мск - прим. ТАСС)", - заявили в аэропорту.

13 ноября пресс-служба правительства РФ информировала об официальном возобновлении авиасообщения между РФ и Эфиопией, приостановленном ранее из-за пандемии коронавируса. В кабмине установили квоту на три рейса в неделю по указанному направлению.

Теги
ЭфиопияРоссияПандемия COVID-19Возобновление авиасообщения России с другими странами
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