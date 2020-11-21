Ethiopian Airlines возобновила полеты из Аддис-Абебы в Москву

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Эфиопская авиакомпания Ethiopian Airlines в субботу возобновила рейсы из столицы страны Аддис-Абебы в Москву. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram -канале аэропорта Домодедово.

"[Аэропорт] Домодедово встретил первый регулярный рейс из Аддис-Абебы после возобновления авиасообщения между Россией и Эфиопией. С 21 ноября авиакомпания Ethiopian Airlines выполняет рейсы каждую субботу. Прилет в 08:15, вылет в 21:30 (мск - прим. ТАСС)", - заявили в аэропорту.

13 ноября пресс-служба правительства РФ информировала об официальном возобновлении авиасообщения между РФ и Эфиопией, приостановленном ранее из-за пандемии коронавируса. В кабмине установили квоту на три рейса в неделю по указанному направлению.