Казначейство в течение месяца должно получить управление системой торгов госимуществом

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ должно в течение месяца передать Федеральному казначейству управление системой по проведению торгов госимуществом. Соответствующее постановление, которое подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, опубликовано в воскресенье на сайте кабмина.

"Министерству экономического развития Российской Федерации в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить передачу Федеральному казначейству <...> исходного кода программного обеспечения, информации и документации, необходимых для установки прикладного программного обеспечения и реализации Федеральным казначейством установленных настоящим постановлением полномочий", - говорится в тексте постановления.

В документе также указано, что ведомство в аналогичный срок должно передать Федеральному казначейству средства, предусмотренные на развитие официального сайта системы.

В пятницу в пресс-службе Минфина РФ сообщили о том, что Федеральное казначейство назначено оператором системы по проведению торгов госимуществом. В ведомстве ожидают, что казначейство существенно доработает сайт: наладит обмен информацией с другими государственными системами, структурирует данные о сделках, добавит аналитическую составляющую, а главное - позволит использовать сайт как маркетплейс. Модернизация сайта должна сделать процедуру торгов более прозрачной и облегчить поиск и анализ информации, связанной с приватизацией активов.