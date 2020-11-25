Президент конференции ОПЕК осудил нападения на нефтяные объекты в любой стране картеля

РАБАТ, 25 ноября. /ТАСС/. Министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Абдельмаджид Аттар во вторник отреагировал на ракетный удар по топливному резервуару нефтяной компании Saudi Aramco в городе Джидда.

"После нападения на нефтяной объект в Джидде Абдельмаджид Аттар подтвердил важность безопасности снабжения и спроса, поставок энергии на мировые рынки, которые должны оставаться свободными и не ограничиваться какими-либо средствами", - говорится в заявлении Министерства энергетики Алжира, которое цитирует информационное агентство Algeria Press Service.

Аттар осуждает "атаки на нефтяные объекты, в каком бы государстве - члене ОПЕК они не совершались". По его мнению, "энергоресурсы имеют решающее значение для мировой экономики в целом, и агрессия подобного рода приведет к нарушению мировых поставок нефти".

Ранее мятежное йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что нанесло ракетный удар по объекту Saudi Aramco в Джидде. Оно также посоветовало иностранным компаниям, работающим в королевстве, соблюдать осторожность, так как подобные вылазки будут продолжаться.

В Минэнерго Саудовской Аравии выразили уверенность, что такие нападения на нефтяные объекты преследуют "цель подорвать стабильность поставок энергоносителей в мире". При этом в ведомстве заявили, что ракетный удар по топливному резервуару не окажет влияния на поставки Saudi Aramco.