Хуситы заявили о ракетном ударе по объекту компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии

ТАСС, 23 ноября. Военный представитель мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявил, что они нанесли ракетный удар по объекту нефтяной компании Saudi Aramco в Джидде. Об этом в понедельник сообщает агентство Reuters .

По его информации, хуситы посоветовали иностранным компаниям, работающим в Саудовской Аравии, быть внимательными, так как подобные операции будут продолжаться.

Саудовская Аравия не подтвердила заявление хуситов о ракетном ударе.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн.