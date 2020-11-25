ЦБ привел пример вопросов тестов для неквалифицированных инвесторов

Тестирование граждан, которые не являются квалифицированными инвесторами, на понимание рисков финансовых инструментов планируется начать применять в третьем квартале 2021 года. Сейчас ЦБ совместно с НФА и НАУФОР разрабатывают вопросы тестирования.

"Это достаточно простой процесс, там от 4 до 7 вопросов, они элементарные. Причем вопросы [сделаны] по принципу теста ЕГЭ. Например, возьмем [кредитное] плечо. Если вы берете плечо 10 и котировки начинают падать, может ли так случиться, что остаток, сальдо будет отрицательным. Варианты ответа - да/нет", - сказал он.

Вопросы призваны помочь инвестору оценить свое понимание инструмента, который он намерен приобрести. При этом "последнее слово" остается за инвестором, то есть если он не прошел тест, но все же намерен приобрести инструмент, то он может это сделать, сказал Мамута.