Если вы решили инвестировать (неважно, куда), нужно определиться со стратегией - как именно вы будете это делать? Осторожно или агрессивно? Что вас устроит - небольшая, но надежная доходность или нестабильная, но заметная? Для этого придумали риск-профилирование.
Подкаст "По карману". Выпуск 27: Какой вы инвестор?
- Что это такое? Риск-профилирование - это выявление вашей склонности к риску. Если вы решили нанять инвестиционного консультанта или управляющего финансами, он обязан составить ваш профиль, это требование Центробанка. Если вы самостоятельный инвестор, то проходить профилирование не обязательно, но пригодится.
- Как это работает? Как на приеме у врача: сначала вы рассказываете, что вас беспокоит, потом доктор задает дополнительные вопросы и после дает рекомендации. Результат складывается из разных параметров, учитываются, в том числе, ваш возраст, опыт в инвестициях, накопления и цели инвестирования.
- Какие есть варианты? Есть несколько типов инвесторов: консервативный (именно его эксперты советуют придерживаться начинающим), умеренный, рациональный, агрессивный и спекулятивный.
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