Если вы решили инвестировать (неважно, куда), нужно определиться со стратегией - как именно вы будете это делать? Осторожно или агрессивно? Что вас устроит - небольшая, но надежная доходность или нестабильная, но заметная? Для этого придумали риск-профилирование.

Подкаст "По карману". Выпуск 27: Какой вы инвестор?

Что это такое? Риск-профилирование - это выявление вашей склонности к риску. Если вы решили нанять инвестиционного консультанта или управляющего финансами, он обязан составить ваш профиль, это требование Центробанка. Если вы самостоятельный инвестор, то проходить профилирование не обязательно, но пригодится.

Как это работает? Как на приеме у врача: сначала вы рассказываете, что вас беспокоит, потом доктор задает дополнительные вопросы и после дает рекомендации. Результат складывается из разных параметров, учитываются, в том числе, ваш возраст, опыт в инвестициях, накопления и цели инвестирования.

Какие есть варианты? Есть несколько типов инвесторов: консервативный (именно его эксперты советуют придерживаться начинающим), умеренный, рациональный, агрессивный и спекулятивный.

Слушайте подкаст на tass.ru, "Яндекс.Музыке", "ВКонтакте" и на YouTube. А также в приложениях, где вы можете подписаться на обновления и оставить отзыв:

Если у вас есть вопросы или вы хотите предложить тему для нового выпуска, пишите нам по адресу podcasts@tass.ru.