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Экологические проблемы в Усолье-Сибирском
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Восстановление площадки в Усолье-Сибирском до 2024 года оценили в 48,5 млрд рублей

Глава "Росатома" Алексей Лихачев отметил, что ключевым элементом восстановительных работ является разработка проектной документации и создание экологических технопарков

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Работы по реабилитации площадки в Усолье-Сибирском оцениваются примерно в 48,5 млрд рублей на период с 2021 до 2024 года. Об этом заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в ходе совещания о ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории города Усолье-Сибирское Иркутской области, которое проводит президент России Владимир Путин.

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"У нас есть договоренности с правительством по финансированию (работ) за счет национального проекта "Экология". Общий объем работ - примерно 48,5 млрд рублей на период с 2021 по 2024 годы", - пояснил Лихачев.

Глава "Росатома" добавил, что ключевым элементом восстановительных работ является разработка проектной документации и создание экологических технопарков. "Очень важно, что это крайне современное технологическое решение, позволяющее работать и со всем наследием, накопленным на площадке Усолья-Сибирского, и с теми вредными веществами, которые будут образовываться на промышленных предприятиях Иркутской области в ближайшие годы", - подчеркнул Лихачев.

Правительство РФ выделило 434,8 млн рублей на ликвидацию очага загрязнения в 2020 году. В Усолье-Сибирское для рекультивации промплощадки прибыли специалисты Минобороны, Росатома, Федерального экологического оператора, которые обследовали территорию и определили план первоочередных мероприятий. Ликвидация загрязнения в Усолье-Сибирском завершится в 2024 году. Отходы планируется переработать на месте, построив для этого экотехнопарк.

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РоссияЭкологические проблемы в Усолье-Сибирском
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