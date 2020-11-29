Минтруд и ПФР не планируют проверки дохода пенсионеров

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Минтруд и Пенсионный фонд России не планируют проводить проверку доходов пенсионеров. Об этом сообщили опрошенные в воскресенье ТАСС члены Общественного совета Минтруда.
Ранее СМИ сообщили, что в следующем году российских пенсионеров ждут проверки на предмет наличия дополнительных доходов. По представленной информации, проверять также должны место жительства у тех, кто получает "северные выплаты", а также тех, кто живет за границей.
"Никаких планов по "проверкам доходов" пенсионеров нет ни у Минтруда, ни у ПФР. Пенсии и дополнительные доходы - это просто не связанные между собой вещи. Пенсия назначается в зависимости от заработанных пенсионных прав в период работы", - рассказала ректор Российского государственного социального университета, член Общественной палаты России, член Общественного совета Минтруда России Наталья Починок.
Эксперт пояснила, что эти проверки пенсионных прав осуществляются при назначении пенсии. "Если у человека с учетом заработанного формируется маленькая пенсия - формируется специальная доплата - региональная или федеральная. Это обычная текущая работа Пенсионного фонда, никаких дополнительных проверок не предусмотрено. При назначении пенсии не учитывались и не будут учитываться какие-то дополнительные доходы, кроме тех, что имеют отношение к пенсиям по старости", - добавила Починок.
По ее словам, сегодня, когда идет активная работа по снижению бюрократизации процесса, когда уже проведена большая работа по инвентаризации баз данных ПФР, слышать такие заявления странно. "Обсуждала вопрос и с Минтрудом, и с ПФР - никто дополнительных проверок не вводит", - подчеркнула член совета.
Опасения - следствие недопонимания
Ее слова подтвердила председатель Общественного совета Минтруда России Елена Тополева-Солдунова. "Никаких проверок, которые бы привели к уменьшению размера пенсионного обеспечения, не проводится. Сами по себе подобные разговоры о неких проверках дополнительных доходов говорят о недопонимании самой действующей пенсионной системы", - сообщила она.
Председатель совета добавила, что если говорить о пенсиях по старости - это страховые выплаты, которые выплачиваются для возмещения утраченных трудовых доходов. "Их размер зависит от сформированных пенсионных прав в период работы, а не от наличия имущества или других доходов гражданина. Пересчеты пенсии бывают для работающих пенсионеров: каждый год размер пенсии работающего увеличивается с учетом заработанного за год", - уточнила эксперт.