Минтруд и ПФР не планируют проверки дохода пенсионеров

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Минтруд и Пенсионный фонд России не планируют проводить проверку доходов пенсионеров. Об этом сообщили опрошенные в воскресенье ТАСС члены Общественного совета Минтруда.

Ранее СМИ сообщили, что в следующем году российских пенсионеров ждут проверки на предмет наличия дополнительных доходов. По представленной информации, проверять также должны место жительства у тех, кто получает "северные выплаты", а также тех, кто живет за границей.

"Никаких планов по "проверкам доходов" пенсионеров нет ни у Минтруда, ни у ПФР. Пенсии и дополнительные доходы - это просто не связанные между собой вещи. Пенсия назначается в зависимости от заработанных пенсионных прав в период работы", - рассказала ректор Российского государственного социального университета, член Общественной палаты России, член Общественного совета Минтруда России Наталья Починок.

Эксперт пояснила, что эти проверки пенсионных прав осуществляются при назначении пенсии. "Если у человека с учетом заработанного формируется маленькая пенсия - формируется специальная доплата - региональная или федеральная. Это обычная текущая работа Пенсионного фонда, никаких дополнительных проверок не предусмотрено. При назначении пенсии не учитывались и не будут учитываться какие-то дополнительные доходы, кроме тех, что имеют отношение к пенсиям по старости", - добавила Починок.