В ФРГ полагают, что "Северный поток - 2" будет достраивать "Академик Черский"

БЕРЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Германское Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) предполагает, что при достройке "Северного потока - 2" будет использоваться трубоукладчик "Академик Черский". Об этом заявила корреспонденту ТАСС во вторник представитель пресс-службы ведомства.

"Мы предполагаем, что будет использоваться судно "Академик Черский", - сказали там, не приведя подробностей. В ведомстве напомнили, что решение на этот счет принимает оператор Nord Stream AG, а не BSH.

Ранее в пресс-службе оператора не подтвердили, что выбор судна-трубоукладчика подтвержден, это будет сделано позже.

Оператор Nord Stream 2 AG вечером 28 ноября заявил, что строительство газопровода будет возобновлено в декабре после годичной паузы. Укладку трубопровода планируется вести с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии.

Из извещения мореплавателям, опубликованного государственным управлением водными путями и судоходства в Штральзунде, следует, что оператор Nord Stream 2 AG может начать укладку оставшегося участка трубопровода 5 декабря и до конца года завершить работы в исключительной экономической зоне Германии.