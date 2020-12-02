ХАРТУМ, 2 декабря. /ТАСС/. Совладелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин пока не планирует возвращать "Уралкалий" на биржу, но все зависит от внешних рынков. Такое заявление Мазепин сделал в интервью ТАСС.

"Это будет зависеть от внешних рынков. Сейчас IPO модно только для технологических компаний. Мы пока не вписываемся в общий тренд. Нет спроса, нет рынка, поэтому мы даже не задумываемся на эту тему. Появятся рынки - мы выйдем на это", - сказал он.

По словам Мазепина, у компании была идея вывода "Уралхима" на азиатские биржи, но "сейчас это не работает".

Ранее "Уралхим" увеличил долю в уставном капитале "Уралкалия" с 46,37% до 81,47%, приобретя часть доли у Rinsoco Trading Дмитрия Лобяка. Доля Rinsoco в компании снизилась с 53,6% до 18,5%. Сделку профинансировал Сбербанк.

Таким образом, в свободном обращении акций "Уралкалия" больше нет. "Free float там нет, 19% акций владеет Rinsoco", - подтвердил Мазепин.

"Банк не может нам сказать, куда нам инвестировать. Мы верим, что привлечение кредитов для покупки акций - это правильные инвестиции. Мы исходим из соображений бизнеса - увеличивается цена акций "Уралкалия", поэтому "Уралхим" довел свое присутствие в "Уралкалии" выше 75%, если быть совсем точным, то это 81% на 19%", - отметил Мазепин.

В декабре 2017 года акционеры "Уралкалия" приняли решение о делистинге с Московской биржи. Мосбиржа с 20 сентября 2019 года приостановила торги обыкновенными акциями компании. "Уралхим" предпринимал попытки выйти на IPO в 2009 году и в 2010 году.