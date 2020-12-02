Reuters: American Airlines выполнит демонстрационный полет Boeing 737 MAX с журналистами

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания American Airlines, входящая в число крупнейших в США, выполнит в среду первый демонстрационный полет Boeing 737 MAX с журналистами на борту в преддверии возобновления эксплуатации этих лайнеров в США в конце текущего года. Об этом сообщило агентство Reuters .

По его данным, экипаж воздушного перевозчика Boeing 737 MAX выполнит рейс из Далласа (штат Техас) в Талсу (штат Оклахома). Это будет первый демонстрационный полет с гражданскими лицами на борту. Полет призван повысить доверие пассажиров и авиакомпаний мира к надежности Boeing 737 MAX, в системы которого внесены модификации после двух авиакатастроф самолетов этой серии более полутора лет назад.

Глава American Airlines Даг Паркер информировал в своем Instagram, что он с женой и группой коллег находились на борту Boeing 737 MAX, совершившего во вторник перелет из Талсы в Даллас. Глава Федерального авиационного управления (ФАУ) США Стивен Диксон в конце сентября сидел за штурвалом этого лайнера во время двухчасового испытательного полета из международного аэропорта округа Кинг (штат Вашингтон).

Глава ФАУ 18 ноября подписал распоряжение, обеспечивающее условия для возобновления полетов Boeing 737 MAX. American Airlines информировала о решении обслуживать по два полета в день этих лайнеров с пассажирами на борту по маршруту Майами - Даллас, начиная с 29 декабря и до 4 января 2021 года. Авиаперевозчик в дальнейшем планирует довести число таких рейсов до 36 в сутки.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.