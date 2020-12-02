РБК: "Победа" отменила около 30% рейсов до конца года из-за новой системы полетов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" отменил более 100 рейсов в семь российских городов до конца декабря из-за неготовности навигационных баз данных. Об этом в среду сообщает РБК со ссылкой на подсчеты в системе бронирования авиарейсов и источник в компании, который подтвердил точность подсчетов.

В число городов, в которые "Победа" отменила полеты, вошли Астрахань, Ижевск, Киров, Курган, Магас, Петрозаводск и Ярославль.

По информации РБК, причиной отмены рейсов стали нарушения при подготовке к вводу новой структуры воздушного пространства, которая начинает действовать с 3 декабря. Как сообщает издание, поставщик навигационных баз данных Jeppesen не успел обновить информацию к этому моменту.

Уточняется, что более 50% отмененных рейсов приходятся на аэропорт в Магасе. Как сообщал ранее ТАСС источник в группе "Аэрофлот", в сложившихся условиях полеты в Магас опасны для жизни: Росавиация подвела со сроками обновления навигационной информации, а ОрВД не обеспечила работающую ILS (радионавигационную систему захода на посадку по приборам).

В декабре 2019 года бывший вице-премьер (ныне глава "Почты России") Максим Акимов сообщал, что правкомиссия по транспорту утвердила новую структуру воздушного пространства, которая "позволит значительно уменьшить задержки в движении воздушных судов, существенным образом уменьшить расход топлива, повысить безопасность, на десятки процентов облегчить работу диспетчеров".