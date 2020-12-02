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"Победа" отменила рейсы в Магас

Источник в группе "Аэрофлот" заявил ТАСС, что авиасообщение с Магасом планируется отменить на месяц
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" отменил все рейсы в Магас, такое решение компании связано с планируемым переходом на новую структуру воздушного пространства с 3 декабря, сообщил ТАСС источник в группе "Аэрофлот". Официальный представитель авиакомпании подтвердил такое решение перевозчика.

"Победа" ради безопасности отменила рейсы в Магас, это решение единственно верное и принято из-за нарушений при вводе новой структуры воздушного пространства. В тех условиях, которые созданы, летать туда просто опасно для жизни: в случае минимальной нештатной ситуации самолет просто столкнется с горой. Росавиация подвела со сроками обновления навигационной информации, а ОрВД не обеспечила работающую ILS (радионавигационная система захода на посадку по приборам - прим. ТАСС), хоть и обещала", - сообщил источник ТАСС, добавив, что авиасообщение с Магасом планируется отменить на месяц.

"Мы вынуждены отменить рейсы в Магас по независящим от нас причинам", - сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании.

Это не первая проблема, вызванная переходом на новую систему воздушного пространства. Так, по информации РБК, поставщики аэронавигационных данных сообщили "Аэрофлоту" о том, что их технические возможности не позволят в полной мере обеспечить координирование полетов во многих российских аэропортах к 3 декабря. Это связано с тем, что новые аэронавигационные данные, относящиеся более чем к 30 аэропортам России, не появятся до 30 декабря. В связи с этим пилоты будут вынуждены взлетать и садиться посредством указаний со стороны диспетчеров и с помощью бумажных карт.

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