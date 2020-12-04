Акции компании магната Джимми Лая в Гонконге выросли на 60% после его ареста

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 декабря. /ТАСС/. Акции медиахолдинга Next Digital Media в пятницу утром выросли на 60% на торгах в Гонконге после ареста его владельца - оппозиционного магната Джимми Лая. Об этом свидетельствуют данные Гонконгской фондовой биржи.

После начала операций ценные бумаги компании взлетели на 60,26% - до 0,375 гонконгского доллара за бумагу. Торги ими были приостановлены в четверг. В тот же день суд обвинил бизнесмена в мошенничестве и взял его под стражу до следующих слушаний, намеченных на 16 апреля. Скупку акций медиахолдинга наблюдатели увязывают со стремлением сторонников Лая оказать ему таким образом поддержку.

Магнат и два топ-менеджера Next Digital Media обвиняются в ненадлежащем использовании офисных помещений компании, в нарушении условий арендного договора. Судья отказал Лаю в выходе под залог, но предоставил такую возможность двум другим подсудимым.

72-летний бизнесмен в этом году стал фигурантом сразу нескольких дел. В частности, он подозревается в сговоре с иностранными силами и нарушении нового закона о национальной безопасности в Гонконге, который карается наказанием вплоть до пожизненного заключения. Однако официальных обвинений по этому эпизоду он пока не получил и проходит по другой статье.

Этот оппозиционный деятель считается одним из главных организаторов прошлогодних антиправительственных демонстраций в специальном административном районе Китая. Он поддерживает тесные связи с политической элитой США. В июле прошлого года его принимали в Вашингтоне вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео.

10 августа текущего года полиция задержала Лая, а также еще девять человек, включая двух его сыновей и топ-менеджеров Next Digital Media, где был проведен обыск. Позже оппозиционеры были выпущены под залог и подписку о невыезде.