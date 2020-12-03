В Гонконге магната Джимми Лая взяли под стражу по делу о мошенничестве

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 декабря. /ТАСС/. Оппозиционный гонконгский медиамагнат Джимми Лай взят под стражу по делу о мошенничестве. Как сообщила радиостанция RTHK, суд в четверг отказал ему в возможности выйти под залог.

Слушание по этому делу отложено до 16 апреля. До этого периода бизнесмен будет оставаться в заключении.

Лай и два топ-менеджера принадлежащего ему медиахолдинга Next Digital Media обвиняются в ненадлежащем использовании офисных помещений компании, в нарушении условий арендного договора. На этом фоне в четверг утром были приостановлены торги акциями Next Digital Media на Гонконгской фондовой бирже. Двум другим обвиняемым суд разрешил выйти под залог.

72-летний бизнесмен в этом году стал фигурантом сразу нескольких дел. В частности, он подозревается в сговоре с иностранными силами и нарушении нового закона о национальной безопасности в Гонконге. Однако официальных обвинений по этому эпизоду он пока не получил и проходит по другой статье. Этот оппозиционный деятель считается одним из главных организаторов прошлогодних антиправительственных демонстраций в специальном административном районе Китая. Он поддерживает тесные связи с политической элитой США. В июле прошлого года его принимали в Вашингтоне вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео.

10 августа текущего года полиция задержала Лая, а также еще девять человек, включая двух его сыновей и топ-менеджеров Next Digital Media, где был проведен обыск. Позже оппозиционеры были выпущены под залог и подписку о невыезде.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти, сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение.