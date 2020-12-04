Средняя цена за поездку в такси в Москве после снятия режима самоизоляции выросла на 6%

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Сумма среднего чека за поездку в такси составила в Москве 457 рублей в третьем квартале 2020 года, что на 6% больше по сравнению с данными второго квартала текущего года, когда в столице действовали ограничения на передвижения граждан по городу из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Средняя поездка на такси по городу в третьем квартале этого года стоила 457 рублей. Это на 6% больше, чем во втором квартале - в период самоизоляции средний чек составлял 430 рублей", - сообщается в публикации.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщал, что москвичи совершают порядка 900 тыс. поездок на такси в день. При этом, по его словам, доля нелегальных такси в Москве сократилась с 70% до 2% за 10 лет. Столичные власти не планируют пользоваться региональным правом на ограничение количества такси в городе, но поддерживают сохранение данной преференции для субъектов в федеральном законе, так как это позволяет контролировать рост числа такси, а значит - сохранять и качество работы.