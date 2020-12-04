Совет директоров "Роснано" избрал главой управляющей компании Сергея Куликова

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Сергей Куликов избран председателем правления управляющей компании "Роснано". Такое решение принял совет директоров компании в ходе заочного голосования, сообщает в пятницу пресс-служба "Роснано".

"Совет директоров АО "Роснано" в четверг, 3 декабря, согласно директиве правительства России, проголосовал за назначение Сергея Куликова председателем правления ООО УК "Роснано" сроком на пять лет. Совет директоров принял решение прекратить полномочия Анатолия Чубайса, ранее занимавшего данный пост. Заседание совета состоялось в форме заочного голосования. Сергей Куликов приступил к исполнению обязанностей", - говорится в сообщении.

АО "Роснано" было создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий", основанной в 2007 году. При этом часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий.

2 декабря президент РФ Владимир Путин предложил первому заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Сергею Куликову возглавить "Роснано". 3 декабря правительство РФ утвердило директиву об избрании Куликова на пост председателя правления "Роснано". С 2008 года "Роснано" руководил Анатолий Чубайс.