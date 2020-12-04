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Хуснуллин пообещал, что ЦКАД будет построена на 90% в 2020 году

По словам вице-премьера, сейчас необходимо составить схемы дорожного движения на пуск, чтобы в последнюю неделю декабря запустить еще порядка 100 км дороги
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) будет завершено на 90% до конца 2020 года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании координационного совета по развитию транспортной системы Москвы и Московской области.

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"В этом году, надеемся, 90% ЦКАД будет закончено. Останется 10% на следующий год. Сейчас необходимо составить схемы дорожного движения на пуск, чтобы в последнюю неделю декабря запустить еще порядка 100 км дороги", - сказал Хуснуллин, слова которого приводятся на сайте кабмина РФ.

Теги
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