РФПИ подаст заявку для завоза сырья для производства вакцины "Спутник V" на Украине

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в ближайшее время подаст заявку на поставки сырья, необходимого для изготовления вакцины "Спутник V" на территории фармацевтической компании "Биолек" в Харькове. Предприятие обладает необходимыми для производства вакцины технологическими возможностями, сообщила во вторник пресс-служба РФПИ.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Для поставки сырья, необходимого для изготовления вакцины, должно быть получено соответствующее одобрение от регулятора Украины. Запрос на получение соответствующего одобрения будет подан в ближайшее время", - говорится в сообщении.

"АО "Биолек" обладает необходимыми технологическими возможностями по производству вакцин на основе аденовирусного вектора человека. На мощностях предприятия были произведены первые тестовые розливы, технологически идентичные производству вакцины "Спутник V". Готовность завода к производству готовой формы вакцины подтверждается предоставленным видео технологического процесса", - отметили в РФПИ.

В РФПИ также отметили, что фонд и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России готовы подписать соглашение о технологическом трансфере и поставить сырье для производства вакцины.

Ранее пресс-служба АО "Биолек" сообщила, что предприятие как национальный производитель вакцин "технически способно осуществить производство вакцины от коронавируса, но только при наличии ее государственной регистрации на Украине". Отмечалось также, что на данный момент "Биолек" "не подписывал никаких контрактов, не получал никаких трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V" или любых других вакцин против коронавируса".

Во вторник РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи выразили готовность производить вакцину "Спутник V" на Украине и подать документы для ее регистрации. Как заявил во вторник председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук после встречи с руководством РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, компания "Биолек" способна наладить производство около 700 тысяч доз российской вакцины от коронавируса в месяц. Медведчук также подчеркнул, что "Оппозиционная платформа" сделает все возможное для производства российской вакцины "Спутник V" на территории Украины.